Toque de atención (74-71)

El Unicaja cedió su trono tras caer ante el Coosur Real Betis en la final de la XXII Copa de Andalucía por 74-71. Un triple a tabla de Rivers sentenció a un equipo de Luis Casimiro que se diluyó en la segunda mitad tras mostrar sus mejores minutos de toda la pretemporada con, al fin, todos sus jugadores. El rebote defensivo fue una rémora que acabó aprovechando el conjunto sevillano para sumar su sexto título andaluz y romper la racha de ocho consecutivos para los malagueños.

Partió Casimiro con Adams, Avramovic, Waczynski, Ejim y Gerun y arrancó el encuentro algo fallón. Tardaron Unicaja y Betis prácticamente tres minutos en anotar. El encargado fue Melvin Ejim, que se marchó de Puertollano sin anotar y esta vez acabaría la primera mitad como el máximo anotador cajista con 11 puntos. Mostró buenas hechuras y versatilidad, una de las claves que se empiezan a vislumbrar en este equipo. Dos triples hizo el canadiense para abrir el 0-6 inicial.

Niveló rápidamente el Betis armado con el ímpetu del interesante Kenan Sipahi. El encuentro entró ahí en un intercambio de canastas donde no lograba brillar Jaime Fernández. Aún le falta chispa, lo reconocía él mismo en la gala de la Liga Endesa, también le supo encerrar una buena defensa del equipo de Curro Segura. Se llegaba apretado al final del cuarto, empató Slaughter tras tiempo muerto en una falta de atención y puso el 16-18 Josh Adams con un buen tiro de media distancia, sello que dejó durante todo el partido.

La imagen cajista mejoró en los segundos diez minutos, donde se subió el nivel defensivo. Casimiro juntó en varias fases a Waczynski como escolta, Ejim por fuera y Deon Thompson junto a Elegar. Fue una propuesta interesante, Ejim lució mejor acierto y defensivamente se manejó bien tanto con un desacertado Conger como con KC Rivers. Misma situación del norteamericano con pasaporte marfileño, que rindió con buena cintura ante un hombre alto como Whittington.

Agrandó el Unicaja su ventaja en base a esa intensidad y muchas manos. Los de Casimiro endosaban un parcial de 2-13 (24-36) con buenos puntos de Adams, Elegar y Ejim, acertado de tres. Waczynski hacía ese +12 aunque Izundu y Sipahi ponían el 28-36 al descanso. Eso sí, un marcador que no reflejó un goteo que más tarde se convirtió en la sangría del rebote defensivo.

El bajo acierto del Betis y la intensidad defensiva del Unicaja minimizaron los efectos de un problema que sí se hizo crónico mediado el tercer cuarto. Hasta entonces el equipo seguía manteniendo la ventaja en el margen de los diez puntos, se llegó a una máxima de +13 (39-52) con un tiro libre de Adams. Parecía un partido tranquilo, pero ahí los de Casimiro empezaron a encallar progresivamente. Rivers rompía la barrera de los 10 puntos (47-56), Whittington hacía daño y Oliver reducía el margen a solo seis puntos (53-59).

Al inicio del último cuarto continuó el parcial. Mismos problemas para un 17-3 que ponía por delante al Betis con un 2+1 de Izundu (61-59); 22-7 desde aquella máxima. Y ahí, de nuevo en el intercambio de canastas, el Unicaja parecía noqueado. Elegar se excedió en algunas ayudas y encajaba tanto a su espalda como en ese rebote ofensivo donde el citado Izundu, Whittington e incluso Nacho Martín castigaron.

Toupane y Avramovic, con sus primeros y únicos dos puntos (el serbio estuvo nuevamente gris) mantenían el equilibrio. Slaughter anotaba gracias a otro rebote ofensivo capturado por Izundu (69-65). Elegar y tres tiros libres de Ejim devolvian la ventaja al Unicaja (69-70). Anotó el Betis en el siguiente ataque, otra vez en una captura bajo el tablero cajista de Shayne Whittington, y quedaba todo para un último minuto loco.

Melvin Ejim recibió falta en el siguiente ataque y pudo dejar en un buen sitio el partido, pero solo anotó un tiro libre, dejando el choque en empate (71-71). Los sevillanos fiaron su última jugada al ex madridista KC Rivers y no falló. Llámese carambola, mandarina o ladrillo, su triple lejano con dos hombres por delante se coló a tabla a 2.1 (74-71) y forzaba al Unicaja a un tiro de tres forzado de Toupane que no entró. Es el punto final a la pretemporada, que termina con un balance de cuatro derrotas y una única victoria a tres días de empezar la Liga Endesa en Manresa.