Casimiro: "Quiero que el equipo crea en lo trabajado, que tenga continuidad"

El Unicaja vuelve a volar y Luis Casimiro no quiere levantar el pie. Por más que el próximo obstáculo no sea siquiera eso. El devenir de los acontecimientos convirtió un partido que se antojaba atractivo en un duelo sin fuste. Ni los malagueños ni el Fiat Turín se juegan nada en una Eurocup que está en la antesala de un nuevo escalón hacia el título. Aunque el partido sea intrascendente en lo deportivo, los cajistas quieren cerrar con una sonrisa una primera fase notable.

No piensa el manchego en los rivales del Top 16. "Lo miramos la semana pasada y ya no lo hicimos más. Sabemos que nos toca Valencia sí o sí y en el resto había combinaciones. Ahora mismo no porque lo que sí me dio tiempo a mirar es Turín", explicaba Casimiro, que pasó a analizar a los transalpinos: "Perdió varios partidos en la prórroga, es un equipo con grandes jugadores a nivel físico y técnico, en plena reconstrucción. Traen un base como Moore, un alero como Hobson y también se han reforzado en el cinco (Jaiteh), aunque viene de Limoges y no puede jugar la Eurocup. Un maestro como Larry Brown en el banquillo y tenemos el máximo respeto".

La consigna en el vestuario es clara, al menos, de puertas hacia afuera. "Es una posibilidad para hacer nuestro trabajo bien porque a todos los que estamos aquí nos gusta nuestra profesión. Intentar mejorar, seguir haciendo las cosas bien y estar al máximo nivel de concentración e intensidad. Antes de un partido no puedes decir que no quieres ganar sí o sí, tenemos que estar concentrados en los pequeños detalles. Es lo que tenemos que hacer, intentar afrontarlo como cada partido. Es mi reto como entrenador", decía el técnico, que ahondaba en la reflexión: "Es difícil mantener siempre la misma línea, la misma actitud y el nivel de concentración porque somos personas al final y vamos cambiando. Mi idea es tener siempre la misma intensidad y actitud sea el partido que sea y juguemos donde sea. Soy consciente que no lo consigo siempre".

Luis Casimiro también trató otros temas en su comparecencia:

Plantilla

"Siempre el equipo ha tenido buen ambiente, trabajamos duro, pero con buen rollo. Evidentemente, cuando ganas esto te ayuda mucho más. Si encima a un rival como el Barça, que es el líder, y de la forma que lo haces provoca que el ambiente sea bueno. Repito que teniendo en cuenta que siempre fue bueno, antes de las ventanas disfrutábamos de ello y al perder te condiciona un poco más el carácter, pero dentro de eso hay que reconocerle al equipo buena predisposición al tener buena química".

Camino a seguir

"Hay siempre constantes que son las mismas. El esfuerzo, la energía, la intensidad, la concentración...eso siempre va a ser igual. Los aspectos tácticos y el acierto cambian dependiendo de los equipos y los jugadores. Hay constantes que nos gustarían que fueran las de Andorra, que fuimos un equipo muy físico. Contra el Barça, en Málaga con Kazán y Valencia o con Manresa. Fuimos un equipo sólido y me gustaría que esa solidez la lleváramos a todos los partidos posibles. Tenemos lo que tenemos trabajado y quiero seguir trabajando en ello, que el equipo crea en eso y poder mejorarlo. Quiero continuidad sobre todo".

Actitud

"Siempre estamos al máximo de exigencia. La máxima exigencia es la que nos impongamos nosotros, siempre fue la máxima. Que es el Top 16, claro. Que ser primeros es lo mejor, lo sabemos. Desde fuera puede parecer que este partido lo tomamos de otra manera, pero como entrenador me tomo todos los partidos igual de serio. Va a ser nuestro camino a seguir. Siempre no estamos igual, pero intentamos que la exigencia sea la máxima".

Batalla en el alero

"Intento leer el partido, intento, dentro de las características de cada uno, usarlos en el momento adecuado. Sé que es verdad que a veces acertamos y otras, nos equivocamos. No tengo nada estructurado ni preconcebido, y trato de leer el partido. Adam no jugó en el primer tiempo y Dani nos vino bien para que Víctor no nos hiciera daño en el rebote y en poste bajo. Cuando vi a Hanga de tres, metimos a Adam por Milosavljevic, y luego Adam estaba metido en el partido y pudo defender a Víctor".

Wiltjer

"Podría ser tres, pero eso es una evolución del equipo muy a posteriori. También la evolución de Mathias Lessort al cuatro, pero sería evolucionar mucho al equipo para final de temporada".

Carlos Suárez

"Muy contento porque muy al principio jugó conmigo dos temporadas en Estudiantes y le fue muy bien porque saltó al Real Madrid. Muy contento de volver a trabajar con él, ha madurado mucho, es nuestro capitán y siempre es una garantía. En deseo, trabajo, sacrificio...Con su ejemplo muestra el camino a los demás. Espero que siga cumpliendo muchos partidos más, que cumpla con su ilusión que es la de retirarse dentro de mucho en el Unicaja, por eso quiero ayudarle".

Afición

"Le pido que venga a ver a su equipo, no al rival. Que disfrute con su equipo. La gente sale contenta y se divierte cuando viene. Que venga a divertirse, vamos a tratar de provocar esto. Es un buen momento para acercarse al Carpena. No hay mucho que hacer un miércoles a esa hora, así que pido que se acerquen a ver a su equipo".