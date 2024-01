Cholet - Unicaja: Un acelerón a cuartos (19:00)

Cholet (19:00 horas) es la siguiente estación para el Unicaja. Ya en ritmo de dos partidos cada semana, que será buena señal que se perpetúe hasta abril, hay más desgaste pero también más minutos para que se expresen todos los jugadores en este reparto matemático de minutos que diseñan Ibon Navarro y su equipo. En un estado de ánimo pletórico tras la exhibición de Valencia, que se concatena con lo que son estos meses de magnífico juego y mejores resultados, un viaje al corazón de Francia, a Cholet, una hora el sureste de Nantes, en la bella región del Loira. Un chárter que el club contrató para ayudar en la recuperación trasladó al equipo a tierras galas y lo devolverá tras el encuentro para dormir ya en Málaga y ganar descanso.

El Unicaja parece estar algún cuerpo por encima de la competición, aunque es cierto que perdió en sus dos últimas visitas, a Le Mans y a Atenas contra el Peristeri. Vale de aviso antes de jugar contra el Cholet, equipo que compitió de tú a tú contra el Lenovo Tenerife por el liderato del grupo de la primera fase y que resolvió una complicada situación en el play in tras perder el primer partido en casa para voltear la eliminatoria contra el Sassari. Mezcla jugadores experimentados con una remesa de jóvenes con poderío que conecta con la tradición de la entidad, muy reputada en el país en la formación de jóvenes valores. La lista de jugadores que dieron el salto a la NBA o élite europea y que fueron internacionales es amplia. Ahora llama la atención el joven proyecto de unicornio Salaun, otros franceses ya nacidos en el siglo XXI como Gerald Ayayi y el máximo anotador de la competición Randall. También el ex del Betis TJ Campbell, el máximo realizador histórico del torneo, Hruban, y el veterano, ahora en un rol residual, Kim Tillie, en su día objeto de deseo cajista.

Parece el Unicaja su principal rival en esta BCL, pero siempre la etiqueta de favorito supone un desgaste y una presión. Hay un punto superior de obligación a la que existe en la ACB, donde el equipo rebasa con creces cualquier expectativa optimista que pudiera haber al principio de temporada. En la BCL, el lugar natural por potencial y juego es la Final Four y pelear el título. Pero no es una Liga que premie la regularidad, sino que valora estar bien en distintos momentos de la temporada. Con un nivel de exigencia menor si se quiere, pero que se empina conforme avanza la competición.

Ibon desplazó a toda la plantilla disponible, sin el lesionado Jonathan Barreiro y con Guille del Pino para cumplir con los cupos. Tendrá que hacer un descarte entre los ocho americanos (Perry, Carter, Kalinoski, Taylor, Ejim, Thomas, Kravish y Osetkowski). Descansó en cada partido de BCL uno y Osetkowski es el único que aún no rotó. La importancia que tiene el californiano, único que ha participado en todos los partidos oficiales, es bastante alta, no obstante. Así que queda abierto antes de otro partido para disfrutar.