Chus Mateo: "Es justo reconocer que el Unicaja ha sido mejor que nosotros"

Chus Mateo reconocía la superioridad del Unicaja ante un Real Madrid que por momentos fue inaccesible, manteniendo esa línea desde septiembre. 25 minutos de gran nivel de los blancos, pero el partido cambió su tendencia en el ecuador del tercer cuarto. "El Unicaja ha jugador mejor que nosotros. Muy buen partido, sobre todo en la segunda parte. Creo que han tenido un juego muy acertado en muchos casos. Es justo reconocer que han sido especialmente mejores en esa segunda parte, donde nosotros quizá nos hemos caído un poco físicamente, o no hemos tenido la dureza mental de otros días. Ellos han estado bien y duros. Aprender de una derrota que algún día tenía que llegar. Llevábamos desde la Supercopa con la cabeza trabajando duro, y en algún momento esto iba a pasar. Seguimos adelante, trabajando y haciendo las cosas como las tenemos planteadas en el día a día. Olvidar esta derrota y a pensar en lo siguiente. Esto no para. Son 19 victorias seguidas, se dice pronto, pero hoy hemos perdido porque el equipo contrario ha hecho las cosas mejor que nosotros. Felicitar al Unicaja y nosotros seguimos a lo nuestro", explicaba Mateo en sala de prensa.

"Creo que la semana nos ha pesado un poco. Jugar en Bilbao, Valencia, Mónaco el otro día y hoy Unicaja venía con energía, muy físico. Desde el primer momento ya mostraban que querían corrernos tras canasta, lo consiguieron por momentos. Ha sido rápido y físico, además con el acierto de jugadores como Kravish o Taylor, que han estado especialmente finos. Reconocer que no hemos podido y darles la mano, felicitarles por la victoria", dando nombres propios el entrenador madridista. "No duele más porque nos hayan remontado, igual que otra cualquiera. Somos ambiciosos. Jugamos contra Unicaja, que ya sabíamos que eran físicos. En la Supercopa volvieron tras el descanso, en aquel momento fuimos capaces de mantener la renta. Esto es deporte. No tenemos que estar dolidos, sí por el hecho de perder un partido, pero seguir trabajando y mantener la mentalidad. Cada partido es una historia distinta. El baloncesto a veces puede salir por otro sitio. Hacemos nuestro trabajo e intentamos hacerlo todos los minutos. Peleamos duro, también el Unicaja es un equipo físico, que ha incrementado su nivel físico. No hay que valora nada más".