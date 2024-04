Clasificación ACB: El Unicaja es líder tras la Jornada 28

Después de algunos amagos en las últimas semanas, el Unicaja ya es oficialmente líder de la ACB. Asombroso. Impresionante ver al equipo malagueño comandar una de las mejores Ligas que se recuerdan, ya tras 28 jornadas, que engrandece la trayectoria de la plantilla de Ibon Navarro, algo para grabarse ante los tiempos actuales de la competición, con Real Madrid y Barcelona y ya luego el resto de terrenales. No es un título, tampoco lo fue la Final Four de Atenas, pero sí de manera oficiosa al calibrar tal heroicidad. Pues se va en camino, a seis jornadas del final, y una trayectoria del Unicaja que da vértigo. Con una remontada de equipo grande en Manresa, esperaba al desenlace del Clásico por la tarde (85-79), camino de Atenas y poder cerrar unos días mágicos: ser líder y otra Final Four de BCL. A saborear y disfrutar de estos tiempos prósperos de baloncesto. Qué momento vive Málaga y qué tesoro tiene en este Unicaja 23/24, de los mejores equipos en la historia del club en su casi medio siglo. Y quedan unas semanas de curvas pronunciadas. Ya tiene Ibon Navarro el tsunami encima, como bromeaba hace unas semanas. Y pensar dónde se estaba hace menos de dos años. Que nadie nos despierte.

Y saca al Real Madrid del liderato después de 27 jornadas. Al claro dominador de la Euroliga, un equipo madridista señalado, y eso que los blancos ha vivido una etapa hegemónica en la última década. Pues ahí está el Unicaja, que ahora mira por el retrovisor a todos con ese extraterrestre 23-5 (y se empezó 1-3). Empatados con el Madrid, mismo récord, pero un muy superior average general (325 a 258). Ya ni siquiera entra en la ecuación esa segunda plaza, el Unicaja por fortuna no está en ese asunto. Pensar que el equipo ya es equipo de play off a seis jornadas del final... Es un día para más que nunca valorar el proceso reciente, y que no suponga una carga el mantener ese liderato. Si cae, bienvenido sea para el play off, ante un teórico camino para jugar una final de ACB (da vértigo contemplar ese escenario). Pero no es el objetivo. Sí unos días para fardar de ello y tatuarse esa clasificación, al menos hasta el próximo sábado, cuando el Unicaja reciba al Casademont Zaragoza en el Carpena. Otro día seguro que especial en la temporada. Desde 2015 no era el Unicaja líder a estas alturas de temporada.

Con la victoria del Barça en el Clásico, los de Grimau están en 19-9, a seis jornadas del final, aunque el Unicaja tiene que visitar el Palau en breve, con un +20 de la ida en Málaga. Salvo desastre absoluto, mínimo se debería ser segundo. El UCAM Murcia es cuarto (18-10), mismo balance que Lenovo Tenerife; ambos lanzados en una hipotética Final Four de BCL. Viene el Dreamland Gran Canaria, sexto, con 17-11, al igual que Valencia Basket, y cierra la zona de play off un BAXI Manresa con 16-12, la última víctima de los malagueños. Joventut espera para meterse dentro, con 14-14, próximo el Surne Bilbao Basket (13-15). Y ya en tierra de nadie, ante el poco margen, equipos como Casademont Zaragoza (11-17) o Morabanc Andorra (10-18). Por abajo, se mete el Obradoiro en descenso (7-21), compartiendo la zona roja con un Zunder Palencia, ya muy tocado y casi hundido (5-23), a tres de una salvación que marcan Covirán Granada y Río Breogán (8-20). Hace no mucho estaba el Unicaja haciendo cábalas para escapar del descenso y ahora en el cielo