Colom, lo que pudo ser

El Unicaja presentaba el miércoles a Brian Roberts, llamado a ser uno de los líderes del equipo queya ensambla Luis Casimiro. Carlos Jiménez admitió que se empleó la paciencia con el americano porque se consideraba que era el jugador idóneo. Pero, según desveló el propio protagonista, hubo conversaciones para que Quino Colom pudiera ser jugador del Unicaja. El base titular de la España de las ventanas, a sus 30 años y en plena madurez, exploraba otras opciones después de tres temporadas en el Unics de Kazán.

En una entrevista con la web Encestando, Colom explicaba los citados contactos. "En España sólo he hablado con el Unicaja este verano, todo lo que ha salido de otros clubes no es cierto. Creo que he mejorado año a año, siento que he competido bien en una liga fuerte como la rusa, en la Euroliga, la Eurocup, con la selección… En España por alguna razón no han apostado estos años por mí pero si no llega la oferta adecuada, pues aceptas otra y a disfrutar", contaba Colom, que especificaba que "con el Unicaja era el principio del verano, yo estaba con alguna opción de jugar en un equipo de la Euroliga y ellos me dijeron que no podían esperar, así que no fue una negociación larga ni estuve cerca, sólo conversaciones. Tuve varias propuestas, incluso alguna de la Euroliga, de equipos de Eurocup, también de España".

Finalmente, el base nacido en Andorra, que estuvo en Málaga con la selección cuando se jugó contra Bielorrusia el pasado 1 de julio, fichó finalmente por el Bahcesehir, un peculiar proyecto con una importante universidad detrás que intenta hacerse hueco en Turquía y donde coincidirá con algunos jugadores de pasado Euroliga como Emil Preldzic o Marcus Slaughter.

El Unicaja se reforzó en el perímetro con Brian Roberts y el compañero de Colom en el perímetro durante la temporada anterior en la selección, Jaime Fernández. En algún verano anterior el nombre del base ya estuvo sobre en el Unicaja. De momento no se dio la cuadratura del círculo para que venga a Málaga. Quién sabe si más tarde...