Inspiración en Bird, Herreros o Litmanen para elegir dorsal

La elección de un dorsal tiene un carácter casi mágico para algunos jugadores. En el vestuario del Unicaja se recuerda cuando Marcus Brown ofreció dinero a Berni Rodríguez para que le dejara el 5 que el crack americano lució durante toda su carrera. El capitán cajista no aceptó la sugerente oferta y Brown se conformó con el 41 (4+1=5), que curiosamente Berni empleó cuando se marchó de Málaga.

Hay motivos diversos para coger un dorsal. Sucede en el Unicaja que hay varios jugadores que usan los números de referentes a los que admiraban cuando eran niños o adolescentes. "Me gusta cómo jugaba Bird, y también tirar de tres y meter 33 puntos, así que, ¿por qué no?", decía Kyle Wiltjer, que no tiene mal referente, ni mucho menos, en el mítico jugador de los Celtics. Igualmente, Dani Díez tiene el número 11. "Fue con el que debuté profesionalmente en el Real Madrid y es por un histórico, Alberto Herreros. Siempre que he podido he elegido ese dorsal".

El 10 de Salin, mientras "era el dorsal que lucía cuando jugaba al fútbol de niño. Además, Jari Litmanen también lo llevaba", explicaba el finés. En su caso era el referente balompédico de su país, ex jugador del Ajax y el Barcelona, quien inspiró a lucir.

Jaime Fernández bromea con su 3, el de Chicui; Viny lleva el 2 por sus dos hermanos; Alberto Díaz prefiere mantener en secreto los motivos de su 9, y Lessort el 26 porque es el número que se identifica con Fort-de-France, de su Martinica natal.