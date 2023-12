Copa Davis en Málaga: El compromiso de las instituciones con el Unicaja

El Unicaja deberá enfrentarse en 2024, y muy posiblemente en 2025, a una situación similar con la ocupación del Martín Carpena por la celebración de la Copa Davis. No es el mejor escenario no disponer durante cuatro semanas del lugar habitual de trabajo, tanto por la celebración de partidos como también por no entrenar en casa, aunque en Los Guindos también hay arraigo.

López Nieto explicó que el compromiso de las instituciones es que haya un menor tiempo de utilización del Carpena en años venideros, lo que propiciará que el exilio no sea tan extenso. "Cuando oteé que el año que viene, y otro más posiblemente sería aquí, nos hemos institucionalizado con la Copa Davis, llamé a los responsables de las instituciones públicas para comprometerles a que el montaje y desmontaje debe ser más rápido. En un evento con las cantidades que maneja la Copa Davis el gastar dinero en ello evita tantos días fuera. Que por lo menos, como se me dijo al comienzo, sean 15 días fuera. Vale, 15 días no es un mes. Espero y deseo que el compromiso verbal que han tenido conmigo las instituciones públicas se cumpla el año que viene", reflexionaba López Nieto.

"El desmontaje ha sido complicado y el aparcamiento, por ejemplo, aficionados nuestros lo sufrieron hasta el día del Manresa. Una pastilla importante estaba ocupada y provocó que llegara mucha gente tarde. Pero es que el día del Falco pasó igual. Hemos tenido la parte exterior montada mucho tiempo. Son cosas mejorables, que cuesta más dinero porque supone montar y desmontar en menos tiempo, pero un evento que cuesta tanto no puede estar perjudicando en la propina a un equipo que está siendo muy prudente. A mí me lo dicen por ahí, que cómo puede esta el equipo un mes entrenando fuera de casa. El año que viene el riesgo es mayor. Este año teníamos la garantía de que la Copa del Rey se juega en Málaga. En 2025 no y tendremos que ganárnosla. Este año lo hemos conseguido y es lo que quería, pero no tendremos esa red con un mes fuera", cerraba López Nieto.