López Nieto: "No es la Euroliga lo que llena, es la situación del equipo"

El Unicaja estuvo de celebración este miércoles. Se reunió toda la familia del club para brindar por un 2024 que sea tan exitoso como en 2023. El presidente, Antonio Jesús López Nieto, habló en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga para comentar que fue "una celebración muy entrañable, final de año, comida de Navidad, todos los equipos, el deportivo, administrativo, médicos... A compartir estas fechas. Ha sido un año magnífico, que nos compromete todavía a trabajar más en 2024. No diría irrepetible, porque pretendemos repetirlo. Pero será muy difícil. Hemos ganado un título, hemos estado en tres finales, hemos ganado no sé cuántos partidos, hemos ascendido de categoría con las chicas. Y lo más importante es que hemos recuperado un Carpena que es un espectáculo. No hay entradas para el Granada, el Barcelona y en esa línea estamos", diseccionaba el presidente cajista.

"No es la Euroliga lo que llena, es la situación del equipo. La Euroliga la viví como gerente del Carpena mucho tiempo y tuvo partidos que llenó y otros que había 2.000 personas. El formato competitivo es lo que hace que la gente vaya, independientemente del momento en que vivimos. Cuando vives una competición con 18 equipos en la que ni asciendes o desciendes y estás el 13 pues la gente se desconecta. La BCL es muy inmediata, es su ventaja. Por ejemplo, Murcia estaba con varias lesiones y debía ganar al Derthona porque si no no pasa primero. Pero lo importante es la simbiosis, la conexión que hay con la gente y con el equipo. La gente ha comprado que el equipo es identitario, pelea. Podrá perder partidos, no es normal estar ganando siempre. Pero el equipo siempre tiene un compromiso y es lo que el aficionado de Málaga valora", exaltaba López Nieto a lo que supone la plantilla actual para el público.

Acerca de renovaciones y los cinco jugadores que acaban (Barreiro, Lima, Sima, Ejim y Thomas), López Nieto quiso llamar a la calma: "Llevamos las cosas bien amarradas, van con los tiempos. Evidentemente todavía estamos en albores de temporada. En un par de meses ya tendremos las ideas más claras de cómo vamos a desarrollar la siguiente. Ya tenemos fichado a Tyson Pérez, que vendrá. Cumplen cinco jugadores contrato y veremos si renovamos, ampliamos, terminan su etapa aquí... Pero ahora interesan estos que están aquí, del día a día. Con dirección deportiva ya nos sentaremos y ver cómo proyectamos. Hay que buscar el equipo, no la suma de nombres. El éxito del proyecto ahora mismo es ese".

"Estamos en un momento muy bueno, pero con los pies en el suelo. El primer objetivo está conseguido, estar en la segunda ronda de la BCL. Estamos clasificados para la Copa del Rey por derecho propio, con lo que no perjudicamos a nadie que se lo haya merecido deportivamente. Estamos en la línea de hacer una temporada buena, pero simplemente eso. Ahora que si las 10 victorias o las 11... Los medios están en su derecho y obligación de contarlo, pero nosotros tenemos que ir partido a partido y no generarnos más presión que la que tiene una gestión de un grupo deportivo como éste", ahondaba el presidente, que especificaba que acerca de los premios de la BCL, "siempre se supieron las cantidades, lo había conversado con la BCL. 40.000 euros la primera fase, no habían publicado cantidades para intentar mejorar condiciones, algo que no se han podido concretar. 7.500 euros cada partido ganado. El gran premio es el título o ser segundo, son los que dejan un dinero importante en las arcas del club, 900.000 o 600.000 euros. La Final Four no vamos a llamar a la puerta para organiza. Hay mucha gente con interés. Israel tenía un gran interés y fuerza financiera pero tiene un problema gordo. A Frankfurt estuvo a punto de ir el año pasado como carta oculta. En enero tengo reunión en el Bureau de BCL y sabré algo más".

Actualidad del club

"La novedad es que seguimos trabajando y no hay novedad. Agradezco a los medios el trabajo que hacéis, nos pongáis bien o mal. Pero sobre todo la atención que le dedicáis al baloncesto en Málaga. Es una satisfacción y un producto que mucha gente no valora. Yo sí porque viajo por ahí y compruebo que la dedicación que tenéis con el baloncesto es muy importante".

"Alguno no come carne, por tema dietético. Se van acostumbrando, van culturizando su gastronomía con lo español y malagueño. Van a restaurantes, sé lo que comen, comen mucho más pescado que antes. Con el jamón de Famadesa creo que se lo comerán. Alguno por su religión o por no comer carne pensé que lo iba a devolver, pero se los han quedado todos. Después de los partidos si hay que tomar unas cervezas no pasa nada. Hay que saber si se gana o se pierde, cuándo sí o cuándo no. Pero se cuidan muchísimo, son muy profesionales".