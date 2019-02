Málaga 2020, aún no

Acabó la Copa del Rey 2019, disputada en el WiZink Center de Madrid. La siguiente, 2020, será en Málaga, en el José María Martín Carpena. Así está pactado por la ACB y las instituciones desde meses atrás y ha sido ratificado públicamente por el alcalde De la Torre, que ve la Copa como una guinda a la capitalidad europea del deporte del año próximo. “La Copa del Rey está comprometida. Es un tema hecho”, decía el mes pasado. Pero aún no está rubricado el acuerdo. No es nada alarmante, simplemente que hay que respetar la burocracia.

Con frecuencia, antes de que acabe una Copa ya se conoce la sede de la siguiente, pero este año no ha sido así. La firma del acuerdo aún no se ha producido. Falta la ratificación de la Asamblea de la ACB aunque no se preven problemas. Hubo alguno el año pasado con el asunto de la plaza extra como anfitrión para un equipo de Madrid aunque ya hubiera alguno entre los siete primeros. Se echó para atrás en una primera votación aunque finalmente se acabó probando con los votos en contra de Baskonia y Barcelona. Acabaría beneficiándose el Movistar para participar en esta Copa por delante del Manresa, octavo al final de la primera vuelta.

No hay ninguna Asamblea de la ACB prevista a corto plazo, es necesario convocarlas con 15 días de antelación como mínimo y no se convocó aún. Ello no obsta para que se pueda cerrar el acuerdo entre la ACB y las instituciones malagueñas, pero necesita un último refrendo de los clubes. Es el último trámite para que Málaga vuelva a ser sede de la Copa, como ya fuera en 2001, 2007 y 2014. Esa secuencia 6 o 7 años de difrencia se vuelve a repetir.

También el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía ha propiciado algún retraso en la firma. La voluntad del nuevo equipo de gobierno, con Javier Imbroda como consejero de Deportes y José María Arrabal como secretario general de Deportes, es respetar el acuerdo ya pactado. Tanto Imbroda como Arrabal tienen amplia vinculación con Málaga y con el baloncesto.

Arrabal trabajó en la NBA y en la sección de baloncesto del Real Madrid antes de pasar al fútbol. En un escenario en el que se tenía bastante avanzada la posibilidad de que Málaga fuera sede justamente en 2019, algo que frustró el cambio de presidencia en la ACB, se contemplaba un acuerdo con Sevilla como sede de la siguiente Supercopa por petición de la Junta. El descenso del Betis congeló esa posibilidad, aunque ahora parece que el regreso del equipo sevillano a la ACB es cuestión de tiempo con la impresionante marcha del equipo diseñado por Juanma Rodríguez y dirigido por Curro Segura.

Acabada la Copa de 2019, que ha tenido una repercusión que ha satisfecho a la ACB y los patrocinadores en buena medida, la siguiente etapa de la competición más atractiva del baloncesto nacional, hay quien opina que del europeo incluso, será en Málaga en febrero de 2020.