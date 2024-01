La Copa 2024 del Málaga: Más tiempo y más espacio para ser "la mejor de la historia"

La idea de la Copa del Rey 2024 en Málaga es trascender a los límites temporales y espaciales de la competición. El concepto se abre al domingo 11 de febrero en el Martín Carpena, con la celebración de un concierto de Lola Índigo. A partir de ahí, una Fan Zone permanente en el centro y actividades que se irán anunciando progresivamente. El miércoles comenzará la Minicopa, con el Pérez Canca de Carranque como sede (la final en el Carpena) y el jueves el solomillo, el torneo matriz de todo.

Las diferentes personalidades incidieron en la idea de que sea un concepto de Copa diferente. Antonio Martín, presidente de la ACB, decía que "estamos contentos de estar en Málaga y de anunciar ese sorteo y la semana de entretenimiento para que la gente lo pase bien. Intentar hacer lo que la demanda natural nos pide. De manera espontánea la gente entiende la Copa como diversión y entrenamiento, la competición es de jueves a domingo, pero se puede alargar. Estoy muy tranquilo porque sé que la gente de Málaga y los aficionados lo pasarán bien. Venir a Andalucía y Málaga es venir a casa, nos sentimos queridos y protegidos y esperamos estar a la altura para que la gente disfrute", explicaba Martín.

José María Arrabal, secretario general para el Deporte de la Junta y pieza clave para que Andalucía se haya convertido en un polo de atracción para competiciones de altísimo nivel, señalaba que "estamos encantados de albergar todo tipo de eventos. En muchas ocasiones brindamos a otras comunidades para que celebren eventos. Trabajamos para el deporte de nuestro país. Somos ambiciosos pero no egoístas. Tuvimos 286 eventos en 2023, un sueño, pero Andalucía tiene potencial de mejora al servicio de nuestro país y el deporte español. Damos la bienvenida a toda la familia de la ACB. Queremos agradecer la confianza de la ACB, no vamos a defraudar. Queremos que el evento sea la punta de lanza del entretenimiento. Felicitar a las administraciones que hacen posible que estemos aquí. Ojalá que la Copa no sea una Copa más, es el ánimo desde la primera conversación. Queremos que sea la mejor Copa y que sitúe el umbral aún más arriba de lo que estaba. Y si es posible, que el Unicaja compita como lo está haciendo y que tanto nos enorgullece".

Borja Vivas, concejal de Deportes, incidía en que "estamos encantados, para el Ayuntamiento tener una competición de esta índole por quinta vez es muy positivo. Queremos que nos conozcan por organizar este tipo de eventos deportivos y que nos den a conocer como ciudad más de lo que somos".

Francis Salado, presidente de la Diputación, remataba vendiendo las excelencias de la provincia: "A todos los aficionados de los ocho equipos no podemos ofrecerles garantía de ganar, pero sí otras experiencias. En Málaga se fabrica felicidad y lo pueden encontrar en los ámbitos deportivos, gastronómico, ocio... Estamos muy bien comunicados por aeropuerto, AVE, autopistas.... Oferta espectacular en la capital y la provincia. Caminito de Rey, cuevas, Marbella... Y un espectáculo deportivo de primer nivel".