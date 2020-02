Los 10 mejores momentos de la historia del Martín Carpena.

La Copa del Rey que comienza este jueves en Málaga colocará de nuevo al José María Carpena como foco del baloncesto español y europeo durante cuatro días. La Copa ACB es la competición que concentra más atención mediática en el marco doméstico. Hace ya más de 20 años de la inauguración, fallida en primera instancia porque se detectaron grietas en la cúpula. Se lanzó el balón por primera vez al aire en un partido oficial del Unicaja, el debut de la temporada 1999/00 ante el Barcelona.

Desde entonces ha habido momentos de alegría, máxima intensidad, pena, sensación de euforia y de fracaso. Cuando se hace una recopilación siempre se dejan momentos históricos fuera. En estos 20 años los ha habido muchos. Se dejan fuera varios, como la propia inauguración interruptus; la presencia, rozando los 40 años, de Oscar Schmidt Becerra en un partido amistoso con el Flamengo buscando el récord histórico de puntos de Kareem Abdul Jabbar; la mayor diferencia en un partido a favor del Unicaja (111-55), conseguida en un duelo ante el Joventut en 2011; los diferentes partidos de la selección española, presencia acentuada en los últimos veranos; los partidos que jugó el Clínicas Rincón de Liga LEB, en el que Alberto Díaz aparecía ya en el Carpena; algún mate espectacular de Milan Gurovic o Jeff Brooks; o cuando Jerry West, el mister logo de la NBA, estuvo en el palco del Carpena buscando jugadores. Pero ahí va la recuperación.

Triple de Pepe Sánchez

Era el tercer y definitivo partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga 2006/07. Unicaja-Barcelona. Los dos equipos habían ganado en sus pistas y el Carpena decidía. Partido igualadísimo, a muy pocos puntos. Se entró en el minuto final 60-62. Berni empata con dos tiros libres, Navarro falla y Jiménez captura un rebote tremendo. Scariolo tiene en pista small ball por las bajas. Cabezas-Pepe-Berni-Brown-Jiménez. Berni sube la bola y marca el ataque, desborda a Basile y asiste a Pepe, que desde la diagonal mete un triple descomunal para colocar el 65-62. Años después, el mago argentino admitía que había buscado la falta adicional, pero que no llegó. Escenas de paroxismo en el Palacio. En el imaginario colectivo quedó grabado que ahí acabó el partido. Pero no, quedaban siete segundos. Navarro metió dos tiros libres, Brown hizo lo propio y Lakovic falló los últimos dos. 67-64, victoria y a la Final Four de Atenas, donde 1.500 malagueños vivirían un mayo inolvidable.

Explosión de Pau Gasol

El Carpena asistió en 2001, la primera Copa que se celebró en Málaga, a la detonación del mayor prodigio de la historia del baloncesto español. Con 20 años, Pau Gasol reventó una final, un clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Inolvidable actuación del espigado chaval de Sant Boi, que hacía cosas no vistas antes en un jugador de 2.15 metros en España. Tras ya dar avisos en cuartos de final y semifinales, en la final metió 25 puntos y sumó 39 de valoración. Destrozó a un buen Madrid que dirigía Scariolo, que tras el partido decía que no recordaba nada igual desde Drazen Petrovic. El Rey Don Juan Carlos entregaba a Pau el trofeo de MVP y pocos meses después comenzaría la aventura en la NBA del mejor jugador nacional de la historia. Allí también sería un referente.

Ida de la final de la Copa Korac (2000/01)

Era un título que se fue masticando poco a poco. Ya tocaba y el Unicaja era el mejor equipo de esa Copa Korac. Si en el año 2000 se perdió la final contra el Limoges dirigido por Dusko Ivanovic y con Marcus Brown de líder, en 2001, el equipo que dirigía Boza Maljkovic se encaminaba hacia levantar un campeonato oficial por primera vez. No tuvo grandes problemas el Unicaja para llegar hasta la final, en la que esperaba el Hemofarm Vrsac serbio. El partido de ida se jugó en plena Semana Santa, en abril de 2001. Y el Unicaja decidió ahí la final. 77-47 venció, con una actuación devastadora de Frederic Weis, que se quedó cerca de un triple doble. Firmó 13 puntos, 10 rebotes, ocho tapones y cuatro robos (31 de valoración) el gigantes francés, del que estos días se conocía que ahora intenta entrar en política. La vuelta, una semana después, en Vrsac, fue un trámite. Se ganó por dos puntos y se levantó el primer título oficial.

Llull gana la Copa de 2014 para el Real Madrid

La última final de la Copa del Rey disputada en Málaga fue una de las mejores de la historia. En lo que comenzaba a ser ya un clásico habitual en la última instancia, el Real Madrid dominó durante todo el partido, pero el Barcelona no se rindió y no rebajó el pistón. Perdía 68-75 a falta de poco más de un minuto. Triple de Oleson, falta en ataque del Madrid, canasta de Marcelinho, pérdida blanca y enorme dos más uno del propio Oleson a 8.8 segundos (76-75). El Madrid atacó de manera postrera a los mandos de Sergio Rodríguez. Cuando parecía que se comía la bola, asistió a Sergio Llull, liberado en una esquina. El menorquín metió un tiro pisando la línea de tres a falta de una décima. El Barcelona colgó un balón y Tomic palmeó sin suerte. Con Mirotic de MVP, el Madrid ganó una Copa que reforzaba el cambio de orden en el baloncesto español.

Victoria ante Memphis Grizzlies

En octubre de 2007 jugó en Málaga por primera vez un equipo de la NBA. Fue en el marco de los acuerdos que había entre la Euroliga y la NBA para promocionar enfrentamientos de pretemporada entre los dos equipos. Con la temporada ya iniciada, llegaron a Málaga los Grizzlies de Pau Gasol con Juan Carlos Navarro recién fichado. De hecho, fue el primer partido del escolta catalán con la camiseta de la franquicia de Tennessee. Dirigía al equipo Mark Iavaroni, un antiguo jugador del Caja de Ronda. Un día inolvidable en el Palacio. No todos los días viene un equipo de la NBA. Y, además, se venció por 102-99. 18 puntos metió Haislip, 16 Ndong, 14 Santiago y 13 Berni y Germán. Navarro metió 21 y Pau, 18. Durante varios días, los Grizzlies se entrenaron en Málaga y fueron una atracción. El Carpena vibró con un triunfo ante un NBA.

El triple de McIntyre

No fue precisamente una buena temporada esa 2010/11 para el Unicaja. En febrero se había destituido a Aíto García Reneses tras no clasificar por segundo año consecutivo al equipo para la Copa. Una decisión traumática en un club que no acostumbra a prescindir de entrenadores. Se recurrió a Chus Mateo, ayudante de Scariolo en la época dorada, para reflotar al equipo, que pudo meterse en los play off. Pero hay un partido eternamente recordado esa temporada. Era un día muy señalado porque se registraba el debut de Jorge Garbajosa en su segunda etapa con el club después de rescindir con el Real Madrid. Fue un 19 de marzo de 2011. Tras un partido muy competido, un triple de Prigioni parecía sentenciar a cuatro segundos del final. Garbajosa sacó rápidamente de fondo y recibió Terrell McIntyre, base que había sido de referencia en Europa, al máximo nivel en Euroliga, en los años precedentes, pero ya en el crepúsculo de su carrera. Entre muchas lesiones, dio un rendimiento pobre. Pero ese día cogió el balón, avanzó, se levantó desde nueve metros y, en un rectificado entre Prigioni y Mirotic, lanzó un triple que entró limpio. Un día inolvidable.

"See you in Tau"

En los play off de la temporada 2006/07, el Unicaja llegó con las fuerzas justas. Había varias lesiones y se había conseguido la gesta de estar presentes en la Final Four de la Euroliga, en Atenas. El rival era el Tau Baskonia. Entonces, los cuartos se disputaban con el formato 1-1-1-1-1. Tras una amplia victoria vitoriana en el primer duelo, en el segundo el Unicaja intentó pelear pero emergió un terrible Igor Rakocevic, que metió 30 puntos, con siete triples, para reducir la resistencia malagueña. Cuando Boza Maljkovic, entrenador vitoriano, le retiró de la pista, el Carpena le ovacionó en un gesto deportivo. El jugador serbio se dedicó a tirar besos a la grada y se tocó sus partes íntimas. Eso provocó una reacción iracunda del público y de los jugadores cajistas. Una vez acabó el partido, en los vestuario hubo algo más que palabras. Y Marcus Brown, un ganador empedernido, le dedicó la famosa frase de "See you in Tau".

Arvydas y Domas Sabonis sobre el parqué del Carpena

Sobre el parqué del Martín Carpena han jugado dos generaciones distintas de Sabonis. Arvydas fue el ídolo en los 80 y los 90 de muchos de los que se iniciaron en el baloncesto entonces. Un pívot que parecía venido del futuro, con 2.21 metros y una capacidad para hacer de todo no vista antes. Tenía residencia en Torremolinos y no anduvo lejos de fichar por el Unicaja a principios de siglo, ya en el tramo final de su carrera. No se concretó, aunque sus hijos ya jugaban en Los Guindos. Visitó el Carpena en un partido con el Zalgiris en la temporada 2003/04. Dejó el sello de su calidad, siendo decisivo, ya casi con 39 años, para el triunfo de su equipo (72-74). 10 años después, en 2013, debutaba sobre las mismas tablas, ahora sí como jugador del Unicaja, Domantas Sabonis, en un partido de ACB ante el Estudiantes. Fue en su momento el jugador más joven de la historia del club en un partido oficial, con 17 años y cinco meses. Justo el mismo día que se celebre la final de la Copa del Rey, Domas jugará el All Star de la NBA.

Quinto partido semifinal de la ACB 2005/06

El Unicaja ganó la Liga en la final de la ACB en la temporada 2005/06 ante el Baskonia, un 3-0 inapelable. Pero el gran momento de tensión, visto a posteriori, fue una semifinal terrible ante el Joventut de Badalona. Después de sumar un 2-0 tranquilizador, la Penya elevó de manera notable el nivel físico los dos partidos en el Palau Olimpic de Badalona. El recién fallecido Robert Archibald rompió las gafas de Daniel Santiago y los conctactos se multiplicaron. La semifinal vino a Málaga para el quinto partido y el viento soplaba en contra. Ese día, Marcus Brown dio su mayor exhibición con la camiseta del Unicaja para garantizar que el Unicaja jugaría la final. Tiró de jerarquía, metió 31 puntos (17/18 en tiros libres), forzó 12 faltas (38 de valoración) y guió al equipo de Scariolo hacia el triunfo, bien acompañado por un gran Berni (19 puntos) y Jorge Garbajosa (13 puntos y nueve rebotes). El Joventut era un equipazo. Con veteranos como Bennett, Betts y Paco Vázquez y una generación que se aproximaba a su madurez (Marcelinho Huertas, Archibald y Alex Mumbrú) más la refrescante aparición de Rudy Fernández. Ya había debutado Ricky Rubio, incluso.

Alberto y el espíritu de la Eurocup

El título de la Eurocup de 2017 es el último que ha entrado en las vitrinas del Unicaja. Se consiguió tras una inolvidable victoria en Valencia en el tercer partido de la final, con Alberto Díaz de MVP. Pero se abonó antes. Hubo un momento clave en los cuartos de final. Con 1-0 en contra, el Bayern Múnich de Sasha Djordjevic, que había ganado tres partidos esa temporada ya al Unicaja, estaba empujando para sentenciar la eliminatoria. Alberto Díaz se tiró para recuperar un balón perdido ante Bryce Taylor. Y lo consiguió forzando un campo atrás. No fue una canasta espectacular, ni un pase mágico. Pero sí el símbolo del espíritu agónico de aquella Eurocup que se ganó venciendo tres eliminatorias con factor cancha adverso.