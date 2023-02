Copa del Rey: El Valencia asusta y el Madrid sobrevive (86-85)

La Copa del Rey comenzó con un partidazo ruidoso en el Olímpic. El Valencia Básket estuvo a milímetros de tumbar al Real Madrid en los cuartos de final, pero los de Chus Mateo consiguieron tenerse en un duelo de esos que curte y que hace salir reforzado al ganador para el resto del fin de semana (86-85). El equipo de Álex Mumbrú supo ser paciente, sufrir y aguantar. Consiguió que el equipo blanco estuviera por debajo del 20% en triples y también anduvieron los de la capital flojos en los tiros libres. No se puede competir con el Madrid si no existe un punto de desacierto, pero crédito para los valencianos por su trabajo, se hicieron acreedores a tener la última pelota para ganar el partido después de una gran defensa que agotó la posesión del Madrid.

Jones, que con esa explosiva pareja que forma con Harper sostuvo a su equipo, tuvo un par de tiros para ganar el partido en la última posesión. En el primero, su penetración no entró entre un bosque de brazos, es posible que con algún manotazo al tablero de Tavares. En la segunda, su tiro sobre la bocina se fue largo y el palmeo de Claver fue claramente con el tiempo cumplido. El Madrid soltó un suspiro de alivio importante porque había solventado una situación crítica.

Los merengues dominaron casi siempre y en el primer tiempo amenazaron con romper el duelo, con 14 puntos de renta y con Tavares ejerciendo una tiranía en el partido. El caboverdiano condiciona todo lo que ocurre en defensa, más allá de los números. 11 puntos, ocho rebotes y cuatro robos pero, fácilmente, una decena de tiros condicionados para fallos del rival. Junto a él un soberbio Deck. El Tortuga es un seguro, con esa aparente frialdad que es oro en momentos de máxima trascendencia. Metió cinco puntos seguidos cuando el Valencia había volteado el marcador y había adquirido su primera ventaja desde los primeros tanteos a tres minutos del final. Acabaría con 19 puntos y nueve rebotes. Con la lesión de Llull, Hanga fue quien más minutos tuvo de base. Y Musa y Hezonja dieron la carga de puntos que fue el salvavidas blanco para sacar el partido adelante para los blanco. El dúo Jones-Harper, con la intendencia de Claver y un buen trabajo de la batería interior, no obstante, se fabricó una oportunidad para ganar. Pero se impuso el Madrid.