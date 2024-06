"Ni había que matar a los jugadores antes, ni ahora ponerlos en un pedestal"

Un discurso recto el que predomina en el Unicaja, de respetar muchísimo ese quinto partido frente al UCAM Murcia. Se ha ganado un respeto máximo el equipo de Sito, que rompió más de un corazón la pasada semana en Málaga. Uno no se puede fiar de los murcianos, como comentaba Ibon Navarro en sala de prensa. También Juanma Rodríguez, que atendía a Cope Málaga en las profundidades del Palacio de los Deportes de Murcia, el escenario de la resurrección del Unicaja. "Estaba muy difícil. Hemos conseguido ganar aquí dos partidos, que ya habéis visto que no es fácil; pero no hay nada hecho. Hay que recordar que Murcia ha ganado sus dos partidos fuera de casa. Es un equipo que no se rinde, que pelea, lo tienes que ganar muchas veces. Y espero un partido complicado, porque el rival está jugando muy bien. Ahora nos olvidamos de lo que pasó en los dos primeros partidos, donde estábamos todos en shock, el segundo sobre todo. Ni podíamos matar a los jugadores tras el segundo, ni ahora en un pedestal por haber ganado en Murcia. Queda una batalla durísima, concentrados y preparados, tratando de parar las cosas que ellos hacen muy bien. Ser muy agresivos en el rebote, que nos han dominado en el segundo tiempo. Y sobre todo ser sólidos en nuestra defensa, eso creo que va a ser muy importante. No lo fuimos en el Carpena, aquí sí. Nos anotaron 66 y 79 en Murcia. Es lo que tenemos que intentar en el Carpena, dejarlos entre esos 60-70 para llevarnos la victoria", apuntaba el director deportivo, que ofrece la llave para ese tercer triunfo y que daría el pase a la final de la ACB.

"A diferencia de lo que ha pasado en el resto de la temporada, el tercer y último cuarto, que normalmente el equipo salía muy bien, el UCAM lo ha hecho mejor que nosotros en estos dos partidos. Es algo que tenemos que controlar. Será un partido de mucha tensión, nervios. Afortunadamente todos apostábamos por volver, por jugar delante de nuestra gente y eso es lo que haremos. Ahora que la gente se espere un partido muy complicado y difícil, donde necesitaremos todo el apoyo de nuestra gente, porque enfrente tenemos un rival que no se rinde nunca, invicto fuera de casa, con cuatro de cuatro. Tenemos una batalla muy difícil y un reto muy complicado", añadía Rodríguez. Poco que preparar en 48 horas, en una eliminatoria donde el peso mental tiene gran fuerza. Al Unicaja lo daban por muerto, pero sacó una vida más.