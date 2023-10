David Kravish, primer paso halagüeño

El Unicaja agradece la vuelta de David Kravish, básico en el engranaje del equipo y que todo carbure, pero que hasta ahora apenas había podido sumar. Su fascia da una tregua, al menos por el momento, y el pívot poco a poco va recuperando sus prestaciones de la temporada pasada. Con dolor y una inquietud que existe en el día a día, pero ver al estadounidense responder es una gran noticia para Ibon Navarro y su plan, de los jugadores que más han agradecido estas dos semanas de entrenamiento. Recuperar automatismos y rutinas, ritmo físico muy por detrás del resto de sus compañeros, distancia que ahora se acorta. Porque Kravish fue por primera vez útil ante el Joventut, mejorado notablemente a lo que se vio ante Valencia Basket y en Gran Canaria, dos partidos donde solo compareció ante la necesidades en el juego interior. Y un rostro diferente a lo visto anteriormente, que ya es otro paso importante. Si Kravish es capaz de retomar su nivel, el Unicaja dará varios saltos.

Se empezó a construir la victoria ante la Penya con una rotación interesante de Kravish, tres lanzamientos de media distancia con plena efectividad, su sitio, esas marcas cerca de canasta que domina a la perfección, académico y certero. Y cuánto agradece el Unicaja esa capacidad de encontrar soluciones. Esa fascitis plantar, analizada desde otra perspectiva, pone de manifiesto aún más ese rol en el equipo, de desatascador y resolutivo, difícil verle cometer errores claros. Jugador que es muy valorado en el club por todos sus registros, que pasa más desapercibido que otros por un carácter más inaccesible, quizá porque llegó a Málaga en un perfil bajo. Ahora ha adquirido ese reconocimiento unánime, y es de las mejores noticias de este arranque de temporada, al menos verle competir, después no hay certezas en cómo irá respondiendo ese pie. Día a día y saber administrar los esfuerzos.

Disputó solo seis minutos ante el Joventut, pocos porque se cargó de faltas y apenas pudo ayudar a partir de ese primer cuarto, pero ya es una base interesante para lo que viene. Lo siguiente es adquirir rapidez y que su juego vaya fluyendo todavía más, un jugador que no suele depender del resto para aparecer. Sin ansiedad, como se pudo apreciar en partidos anteriores, lo que transmitía el equipo en su conjunto, pero en Kravish en particular. "Nos hubiera gustado que jugase más, una lástima esa situación de cargarse de faltas. Creo que ha ido tarde en algunas acciones, es normal. Los tiros que mete están bien, son los mismos que el otro día tira y estuvo lejos de meterlos, pero ya lleva más de dos semanas entrenando, entonces la cosa es distinta. Pero sobre todo es el dinamismo que nos da. Es un jugador que tiene mucho tiempo el balón en las manos, tenemos jugadores que son muy buenos moviéndose sin balón, nos abre muchos espacios para que haya gente que pueda penetrar. Es diferencial para nosotros. Lo necesitamos porque nos da una serie de facilidades en ataque, que no es que no las dé Yankuba, pero es que es un jugador distinto. También lo puede dar Dylan. David además aprendió cómo queríamos defender y lo tiene muy asimilado. Nos ayuda mucho", resaltaba esas funciones Ibon Navarro en sala de prensa, últimamente dedicándole elogios con asiduidad. Tendrá que ir a más.