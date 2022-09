"Decían que Alberto Díaz ensuciaba el baloncesto..."

La reivindicación de Alberto Díaz en el Eurobásket ha sido muy celebrada en el seno del Unicaja. Es un jugador muy querido que es visto como un icono de la entidad. La ola de cariño a nivel nacional, de reconocimiento, viene bien para un jugador que es un ejemplo de esfuerzo. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas.

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, estuvo en Zona Verde de 101 TV, y recordaba que "las últimas dos temporadas ha habido mucho debate interno, en el colectivo arbitral y grupo de entrenadores, sobre la figura de Alberto. Que ensuciaba el baloncesto, se decía... Me alegro por Alberto. En baloncesto muchas veces la defensa es más que el ataque, aunque el que mete los puntos se ve más. Para los entrenadores tiene un valor capital y es lo que ha encarnado todos estos años. Me alegro de que se vaya lavando esa imagen que tenía. Claro que lo que hace Alberto es baloncesto, mira cómo ha llevado a la selección a ganar siendo un pilar defensivo, anulando a la estrella del equipo contrario. Es un reconocimiento que se merecía", defendía el mandatorio cajista.

"Fue convocado, descartado y vuelto a convocar. Estamos muy contentos. Es una persona con unos valores que se merece todo esto que le ha pasado. Trabaja cada día al 100%, lo da todo por cada compañero. Los que le conocemos desde hace mucho tiempo sabíamos que era capaz de hacer esto. Ahora lo ha conseguido con España. Estamos orgullosos de todo lo que ha hecho, como con Darío también. Hemos intercambiado mensajes, han ido subiendo de tono porque ha sido increíble. Que descansen y vengan con toda esa energía y nos la transmitan al equipo en esta primera tarea que tenemos", deseaba Rodríguez, que está tranquilo con el futuro de Alberto Díaz, con contrato hasta 2024 con el club malagueño: "Si viene un equipo y paga la cláusula... No he visto pagar en los últimos dos veranos esa cláusula a nivel europeo. Hay que estar tranquilos. Alberto es un activo de este club y va a estar muchos años aquí, estoy convencido. La ampliación es algo que habrá que tratar en su momento, ahora hay otras cosas muy importantes. Tiene una cláusula, queda esta temporada y otra más. Si hay alguien que se puede merecer esto, no sólo por lo que ha hecho por la selección, sino porque lleva siendo un pilar importante muchos años, es él. Darío no ha tenido tanta repercusión, pero contra Finlandia en cuartos fue muy importante, lo ha utilizado Sergio como desatascador, creando situaciones de 1x1 para él cuando estaba en pista. Nuestros miembros Javi Salvo y Ángel Cañete, más malagueños como Enri Salinas y Carlos Salas... Conociendo a Sergio cómo trabaja, seguro que han hecho un gran esfuerzo. Me alegro mucho por ellos".