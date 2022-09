Alberto Díaz, en una nueva dimensión

Alberto Díaz fue el quinto malagueño en ganar una medalla en un torneo absoluto de la selección. El segundo en ser campeón de Europa, junto a Carlos Cabezas (2009). El primero que subió a un podio fue Nacho Rodríguez, en el Europeo de 1999. Los dos bases legendarios analizan para Málaga Hoy cómo ha sido el tremendo papel de Alberto Díaz en este torneo, donde se ha consagrado como un jugador de élite europea en un rol concreto. Los tres dialogaban hace justo un año en este periódico sobre sus carreras.

"Mi mensaje después del partido fue que bienvenido al club, como malagueño que hemos ganado un Eurobásket", bromeaba Carlos Cabezas, ahora embajador del Unicaja, con el que estuvo en La Línea contemplando el partido que cerraba la Copa Andalucía: "Es un orgullo para todos los malagueños que Alberto sea campeón de Europa en un torneo en el que veías todos esos grandes nombres y la favorita no era España, ni mucho menos. En 2009, por ejemplo, teníamos un cartel por carrera y éramos más favoritos, esta es una sorpresa para el planeta baloncesto. Que haya estado ahí, cómo fue su corte, cómo volvió y lo importante que ha sido para el grupo... Es un orgullo enorme para todos los malagueños. Tampoco me quiero olvidar de Darío, claro, que también ha hecho algunos partidazos y que ha demostrado cosas importantes que seguro que le hacen crecer como jugador y lo disfrutamos aquí. También me alegró ver la gran final de Jaime, que ya no está aquí pero que llegó como jugador estos años del Unicaja".

"Ha tenido muy claro su rol en el equipo, ser el segundo base. Imprimir carácter e intensidad atrás y en ataque no complicarse y buscar lo que le ha pedido Sergio al equipo. No perder balones, tener paciencia y seguir el plan de partido. Todo lo ha ejecutado a la perfección", opina Nacho Rodríguez, ahora comentarista de televisión y radio: "Ya sabíamos cómo ha sido su trabajo en el tiro con Ángel Cañete durante todos estos años atrás. Ha dado sus frutos y ahora lo ha exhibido a nivel internacional. Ha tenido un porcentaje altísimo cuando se quedaba solo para meter esos tiros. Haber asumido el rol que le ha asignado Sergio, muy claro, a la perfección le ha hecho ir de menos a más. El partido de Turquía fue el punto de inflexión, ante una estrella de primer nivel europeo como Larkin. Ha tenido España un +63 con él en pista en la fase de eliminatorias, es una locura".

"Es una camiseta que pesa, hay jugadores a los que les pasa factura llevarla", admite Carlos Cabezas sobre lo que supone llevar la indumentaria de la selección: "Una de las cosas que me sorprendió de Alberto fue que jugara a este nivel en su primer gran campeonato de selecciones. Lo concentrado que estaba y la confianza que tenía. Metía el primer tiro de cada partido, salía frío y para adentro. Eso es muy complicado. Sabemos que saca faltas de ataque, que es un gran defensor, pero lo que le ha dado aún más nivel es meter los tiros elegidos, en situaciones perfectas, tiros de momentos difíciles e incluso atreviéndose a penetrar con canasta y sacar la falta, los vimos en varios partidos de eliminatorias. Ha dado un paso adelante".

"Le tengo mucho cariño, de pequeño iba al campus que teníamos y me acuerdo de verle corretear por allí. Lo recuerdo jugando, a esas edades era lo principal, el campus era multideporte, se buscaba que se divirtieran y lo pasaran bien. Con el tiempo me hizo ilusión ver que él o Francis Alonso pasaron por allí. Ha sido el trabajo de los técnicos del Unicaja y todos los entrenadores más su esfuerzo personal lo que le permite llegar", recuerda Nacho Rodríguez sobre la figura de Alberto, al que conoce desde niño: "Me he visto reflejado en él muchas veces. Yo también empecé en Málaga, no fui a ninguna selección, debuté en un Europeo sub 22, lo hice bien y mi nombre sonó. Alberto ha llegado con 28 años a un gran campeonato y no le ha pesado. Ahora su carrera es verdad que va a tener otra dimensión, aunque él tiene su ética de trabajo que no la va a cambiar, es excelente y ejemplar. Siete personas me han dicho estas semanas que no sabían quién era Alberto. Quizá esto le situará en otro estatus. A él conociéndolo no le va a cambiar, confianza en sus posibilidades siempre ha tenido, pero sí lo van a conocer y respetar más".

La figura de Sergio Scariolo es contemplada por los dos históricos malagueños como un elemento esencial en estos días de vino y rosas. "La grandeza de Sergio, todo lo que ha ganado, le permite manejar el grupo y roles muy bien. Es un maestro en eso, es fundamental. Recordaba, por ejemplo, ser primera espada en el Unicaja, pero en la selección tener otro rol. Él sabe transmitirlo bien, los jugadores lo entienden a la perfección. Han sumado todos. Todos estaban enchufados, ha habido momentos de Jaime, de Darío, del propio Sebas Saiz cuando ha salido... Eso quiere decir lo preparado que estaban. Es la gran arma de Sergio, lo que marca la diferencia", explica Carlos Cabezas sobre el técnico con el que consiguió la Liga, la Copa y la Final Four y con el que conquistó la medalla de oro en el Eurobásket de 2009, en el primer gran torneo del italiano con la selección.

Rodríguez no trabajó directamente con Scariolo, pero su admiración por el técnico italiano es grande. "Tanto con Sergio como con Rudy me gusta ver que el deporte te da lo que siembras y trabajas. Muchos años se ha hablado del talento de los jugadores, de los Gasol, Navarro, Llull, Ricky... Los titulares lo acaparaban los jugadores y parecía que Sergio era más un gestor que un entrenador. Tantos éxitos a nivel de selección sin un trabajo táctico detrás es imposible. Él ha mostrado una variedad este año que también exhibió en otros, pero antes, aunque lo hubiera demostrado, no tenía el reconocimiento que ahora. Que él y Rudy se lleven portadas y artículos es bueno. Hay pocos entrenadores que trabajen, con su gran cuerpo técnico, tanto y lleven todo tan estudiado, ha vuelto locos a todos los equipos, que no han sabido trabajar defensas individuales, zonas, mixtas, sacadas en momentos adecuados. Por ejemplo, en la final, atacar a Fournier y Heurtel en el bloqueo directo, buscando ventajas porque no son buenos defensores. Ha tenido unos jugadores muy entrenables que ha cumplido. Sergio tiene todo en la cabeza, la gente al principio critica que llame a Alberto siendo el primer descarte. Sergio lo tiene planificado, por cómo lo veía yo el segundo base es Llull y el tercero puede jugar dos posiciones, Quino o Jaime, por eso los deja hasta el final. Piensa que Alberto ahí no le cabe. Se lesiona Llull, y a Jaime y a Quino no los ve como segundo base. Recurre a Alberto. Te habla de lo planificado que tiene Sergio todo. La gente ha criticado eso, que es un desastre.. Y no, es un entrenador que lo tiene todas las situaciones planificadas".

¿Y cómo es la transición rápida ahora hacia el club después de un torneo tan especial y con gran éxito? Cabezas y Rodríguez lo tienen claro. "Yo creo que la situación, con todo lo que se ha volcado la gente, genera muchos sentimientos y celebraciones, pero vienes con mucha seguridad y ganas de estar con el club. Tanto Darío como Alberto sé que tienen muchas ganas para hacer un gran año en Málaga, esperemos que se traigan el viento a favor que nos va a beneficiar mucho para la temporada. No se veía hace mucho tiempo, dos jugadores del club campeones de Europa. Eso para enganchar a gente joven, de todas las edades, es impagable. Dos campeones de Europa en el Carpena, uno de ellos malagueño... Eso debe empujar para enganchar", opina Carlos Cabezas, miembro del exclusivo club de dos personas nacidas en la provincia campeones de Europa.

"A nivel mental es un subidón, muy positivo, para él y para el equipo", razona Nacho Rodríguez: "Tiene los pies en el suelo y su ética de trabajo no va a cambiar, no vamos a ver a un Alberto que como es campeón de Europa se va a tirar cinco triples y meter 20 puntos, tiene su claro su rol y puesto. A mí sí me pasaba cuando enlazaba campeonatos que llega un momento de la temporada en que hay un bajón físico, no se puede estar a un gran nivel tantos meses, pero seguro que los preparadores del club lo sabrán llevar. Aunque tanto él como Darío vengan como campeones de Europa, es labor del entrenador darle los roles adecuados y precisos para que el equipo rinda a su tope".