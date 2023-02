Domantas Sabonis se vuelve a citar con las estrellas de la NBA en su tercer All Star

El mayor espectáculo del baloncesto estadounidense ya conoce a sus protagonistas y entre ellos se encuentra el lituano, criado en Torremolinos, Sabonis. Sus grandes actuaciones liderando a los Sacramentos Kings no están pasando desapercibidas y le han permitido disputar su tercer All Star, el primero con su actual equipo, ya que las anteriores participaciones se produjeron representando a los Indiana Pacers. El 10 de Sacramento será uno de los siete suplentes de la Conferencia Oeste, así recibió el canterano de Unicaja la noticia:

the moment @dsabonis11 found out he earned his third all-star appearance 🌟 pic.twitter.com/7JhRbf1oYa

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 3, 2023

El ala-pívot promedia por partido unos 18,8 puntos, 12,4 rebotes y 7,1 asistencias. Siendo el líder del campeonato en el apartado reboteador, el rey de la zona. Además se encuentra actualmente con un porcentaje de acierto de un 61,5 en lanzamientos de dos y un 36,8 en triples. Unos números que son los culpables de que su franquicia se sitúe en la tercera posición de su conferencia. Por lo tanto, es obvio que debía estar presente en uno de los partidos más importantes del año para todos los jugadores de la NBA.

El "malagueño" @Dsabonis11 disputará su TERCER ALL-STAR GAMEEl jugador de los @SacramentoKings promedia 18.8 puntos, 12.4 rebotes y 7.1 asistencias esta temporada pic.twitter.com/Mp1mNB3RTw

— NBA Spain (@NBAspain) February 3, 2023

Este tendrá lugar el domingo 19 de febrero a las 20:00 horas, madrugada del lunes 20 a las 02:00 en versión española, y se disputará en Salt Lake City (Utah). A continuación se muestran las convocatorias de ambas conferencias.

Team Captains @KingJames and @Giannis_An34 will select from the Player Pool in the 2023 #NBAAllStar Draft presented by Jordan Brand.

It will air as a new, live pregame segment at the 2023 NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 19 at 7:30 pm ET from Vivint Arena in Salt Lake City. pic.twitter.com/fkl1kg3adQ

— NBA (@NBA) February 3, 2023

El jugador lituano disfrutó de 19 minutos en su primera aparición All Star en 2020, donde dejó 2 puntos y 6 rebotes. Mientras que en 2021 sustituyó al lesionado Kevin Durant y sólo consiguió 2 puntos. Sin embargo, ahora llega en un momento de forma bastante bueno en todos los aspectos, por lo que podría llegar a contar con mayor protagonismo.