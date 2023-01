17 puntos, 13 rebotes y victoria para Domas Sabonis

Nueva victoria para los Sacramento Kings de Domantas Sabonis. Esta vez en Minnesota (111-118) en la prórroga tras un competido partido. El canterano del Unicaja firmó 17 puntos (7/10 en tiros de dos y 3/4 en libres) y 13 rebotes en 36 minutos. Acabó eliminado por faltas en un duelo muy igualado con Rudy Gobert, dos veces elegido mejor defensor de la NBA.

Domas sabrá esta semana si entra en el All Star por tercera vez en su carrera. Promedia 18.5 puntos, 12.4 rebotes y 7.1 asistencias para liderar a un equipo que marcha tercero en la Conferencia Oeste, con un balance de 28-21. El equipo no juega play off desde 2006 y el lituano de Torremolinos está cerca de guiar y romper esa racha.