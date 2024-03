El monstruo Domantas Sabonis: en la mesa por ser MVP de la NBA

Lo de Domantas Sabonis en esta 23/24 es estratosférico. Un crecimiento que no se interrumpe, aún con una carrera eterna por delante, con 27 años, pero ya cierta experiencia (llegó en 2016) en una NBA de la que se adueña. Inimaginable, con una ética de trabajo singular y una inteligencia en el juego que le hace destacar, sin ser el jugador más talentoso de la Liga, tampoco el más físico, pero sí el más regular y el que te va dar un registro asegurado todas las noches. Reloj que vale mucho dinero. Pizca de fortuna por caer en una franquicia tan atractiva como los Sacramento Kings, de los equipos más divertidos por un baloncesto de gran dinamismo, bloque de jugadores jóvenes y donde Sabonis ejerce de faro. No fue All Star, habría sido su 4º partido de las estrellas, pese a estar firmando la mejor temporada numérica de su carrera: 19.9 puntos, 13.2 rebotes y 8.4 asistencias por partido y 61.6% en tiros de campo. Pero sí aparece en la puja por ser MVP de la temporada, un club reducido y con acompañantes que son súper élite, como ya es el caso del canterano del Unicaja. Es 6º, no lo será, pero es una posición que le garantiza estar en los Mejores Quintetos de la temporada. El año pasado fue elegido en el tercero, parece que dará un paso más.

Ostenta algunos datos definitivos. Es el jugador con más triples dobles de la temporada (21); máximo reboteador y quinto mejor pasador, que son dos facetas difícil de cohesionar, salvo jugadores de una lectura singular como Sabonis, que es el primer jugador que hace al menos 40 dobles dobles en Liga Regular, desde Kevin Love en la temporada 10/11. Solo le superan por el MVP Nikola Jokic, que tiene 18 triples dobles; Shai Gilgeous Alexander, Giannis Antetokoumpo, Jayson Tatum y Luka Doncic. El siguiente es Domas, por delante de elegidos como Kevin Durant, Anthony Davis o Kawhi Leonard, jugadores con anillos y con mucho peso en la Liga, o LeBron James y Stephen Curry, fuera de los diez primeros. Da vértigo. Cada vez menos, porque Sabonis tiene argumentos de sobra para aparecer en las quinielas. El exjugador Kendrick Perkins, ahora comentarista de ESPN, apoyaba esa candidatura de, al menos, que se le nombre en un debate que la NBA tiende a monopolizar. "¿Por qué no decimos nada sobre [Domantas] Sabonis?... Si nos basamos en números, él lidera la liga en triple-doble y doble-doble".

"Why are we not saying anything about [Domantas] Sabonis?... If we're going based on numbers, he's leading the league in triple-doubles and double-doubles."Kendrick Perkins says a case can be made for Sabonis for MVP 🗣️(via @ESPNNBA)pic.twitter.com/d5HzJaCx2t