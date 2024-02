Domantas Sabonis: "El Unicaja es una familia, tengo muy buenos recuerdos de todo"

Que una superestrella de la NBA como Domantas Sabonis hable con tanto cariño del Unicaja es impactante. Se marchó de Málaga en 2014, camino de Gonzaga, antes de construir una carrera NBA estelar y construyendo un camino de un mérito enorme. En el mejor momento de su vida a todos los niveles a a sus 27 años, echa la vista hacia atrás y recuerda su etapa extensa. Criado en Torremolinos, y con un acento malagueño que sigue reconocible, desde Sacramento atiende a la ACB, vídeo especial como antesala de la Copa del Rey, que la jugó en Málaga en 2014, también con una aparición en la Minicopa de 2009. "El Unicaja es una familia (repite). Básicamente me criaron, a mí y a mis hermanos. Aprendimos todo allí. Solo tengo buenos recuerdos de Málaga, Los Guindos, mis compañeros y todos los entrenadores. El ambiente en Málaga.. Cuando la gente en el Carpena se pone a tope es algo que me encanta. El himno, las canciones de la gente, en definitiva todo. Tengo muy buenos recuerdos, decía el pívot lituano con una sonrisa acentuada. "Jugar la Copa es algo especial, particularmente hacerlo en casa. Jugar en Málaga con esa presión delante de tus aficionados. En nuestro campo. Obviamente queríamos ganar, pero no se pudo dar". Un tres veces All Star, actual máximo reboteador de la Liga y un jugador que no para de crecer.

Aquella Minicopa de 2009 fue especial porque el nombre de Domantas Sabonis empezaba a sobar con fuerza. "Era preinfantil, pero jugué con el equipo infantil. Hay un talento muy grande en todos esos torneos, y para cualquier jugador joven quiere jugarlo y mostrar sus capacidades. Era chiquitillo y gordito, no estaba en mi mejor momento. Era un poco Justin Bieber". "Disfrutar mucho de la Copa este año, en Málaga. Va a ser tremendo. Seguro que va a ser una Copa muy especial", llamamiento de un ilustre como Domantas Sabonis.

