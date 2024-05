Domas Sabonis repite como All-NBA: elegido en el tercer mejor quinteto del año

La NBA daba luz durante la pasada madrugada a los mejores quintetos de la temporada 23/24. Ahí vuelve a aparecer Domantas Sabonis, que repite en el tercero, implícitamente entre los quince mejores jugadores de la Liga. Merecía un reconocimiento individual el lituano tras un año estratosférico en Sacramento, el mejor de su carrera NBA. No fue All-Star en febrero, pero formar parte de los All-NBA (entrar en uno de los mejores quintetos) es un buen chute de prestigio, y algunos dólares porque suele repercutir económicamente en esos grandes contratos que firman las estrellas, como es el caso del canterano del Unicaja. Sabonis completó su mejor temporada a nivel estadístico: 19.4 puntos, 13.7 rebotes (máximo reboteador de la competición) y 8.2 asistencias. En la retina, esa racha de dobles dobles (61) que le dieron foco en el grueso de Liga Regular. Además, en una NBA donde coinciden tantos jugadores multifuncionales, fue el jugador con más triples dobles del año (26). A sus 28 años, se codea con los mejores jugadores del planeta en un crecimiento ininterrumpido. No tiene la exuberancia, en cuanto a talento y físico, como otras estrellas, pero es un jugador muy estimado en el negocio, porque siempre te da un buen mínimo cada noche.

Hizo funcionar a unos Kings que ocuparon plaza de play off durante muchos meses, de los jugadores más dependientes porque todo el juego del californiano pasa por sus manos, empieza los sistemas, distribuye, asiste, anota... El ecosistema perfecto para ese salto de Sabonis, en un baloncesto correoso y atractivo, rodeado de jugadores jóvenes, proyecto que apetece pese a haber caído en play in. 46-36, un 56% de victorias, suele ser un gran balance, no en un año con más alternativas que nunca en la Liga. Además, Sabonis siempre apareció en las quinielas por el MVP, con pocas opciones porque ya son palabras muy mayores, pero tiene su valor el aparecer en los titulares con los Jokic, Doncic o Embiid, finalmente fue octavo en esa carrera, pero por momentos fue sexto. En este tercer mejor quinteto de la temporada coincide con Devin Booker, Stephen Curry, LeBron James y Tyrese Haliburton. Todos son carne All Star.

El tercer mejor quinteto de la temporada 2023-2024 💫🔥Stephen Curry🔥Tyrese Haliburton🔥Devin Booker🔥LeBron James🔥Domantas Sabonis#NBAPlayoffs pic.twitter.com/cgovlqvviK — NBASpain (@NBAspain) May 23, 2024

Giannis Antetokoumpo, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum y Nikola Jokic, que se alzaría con su tercer MVP de la temporada, conforman el mejor quinteto. En el segundo, otra gran nómina de jugadores: Jalen Brunson, Anthony Edwards, Kawhi Leonard, Kevin Durant y Anthony Davis. Como interiores puros, Jokic y Davis, ya después viene Sabonis, que pudo reunir un total de 104 puntos en las votaciones, 16 para ascender al segundo quinteto, pero lo que hay por delante es imponente. Cierra una temporada señalada el canterano del Unicaja. Y hay margen en lo grupal para dar otro salto en la 24/25.