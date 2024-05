Domantas Sabonis, octavo en la carrera por el MVP

Domantas Sabonis está en una dinámica muy positiva, dado que está creciendo año tras año y está ganando un cierto protagonismo que se traduce en unos números muy buenos, especialmente en el apartado estadístico de los rebotes y en las asistencias y eso le ha llevado a que pueda firmar una gran cantidad de triples dobles que le ha hecho estar toda la campaña entre los diez primeros en la carrera por el MVP de la NBA, a pesar de no ser uno de los favoritos de cara a llevarse el galardón individual más importante de la liga estadounidense.

Después de toda la temporada regular, con la publicación de los votos de los especialistas, se ha podido conocer que ha acabado en la octava posición a pesar de no haber sido seleccionado para disputar el All Star a mitad de este curso por los votos del público que prefirieron la presencia de otras estrellas de la competición.

Además de esto, también ha estado entre los mejores defensores de la temporada de la NBA y esto es algo que habla muy bien del ex del Unicaja, porque quiere decir que tiene un gran impacto en los dos lados de la cancha, que es algo que cuesta mucho ver entre las superestrellas, salvo las que destacan por ser unos portentos físicos.

En esta votación también hecha pública por la propia NBA después de recolectar las opiniones de los expertos elegidos, ocupa la décima plaza empatado con Jarret Allen, jugador de los Cleveland Cavaliers, Alex Caruso, exterior de los Chicago Bulls, y también con Jalen Suggs, de los Orlando Magic.

Una muestra más de la gran evolución de Domantas Sabonis al otro lado del charco, que no deja indiferente a nadie con sus prestaciones, que no dejan de sorprender curso tras curso después de que no se esperase demasiado de él cuando fue drafteado.