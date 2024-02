Domas Sabonis es mister triple doble: Entra en un club de sólo 11 miembros en la NBA

Domantas Sabonis sigue haciendo historia en la NBA. El canterano del Unicaja se unió a una lista exclusiva cuando aseguró su décimo rebote del duelo durante el tercer cuarto contra los Phoenix Suns. Ese décimo rebote del juego le dio a Sabonis el triple doble número 50 de su carrera, convirtiéndose en el undécimo jugador en la historia de la NBA en lograr la hazaña. A pesar de la histórica noche de Sabonis, los Kings perdieron ante los Suns 130-125. Acabaría Domas con monstruosas cifras: 35 puntos, 18 rebotes y 12 asistencias. Sólo Wilt Chamberlain (6x), Elgin Baylor (2x), Kareem Abdul-Jabbar, Alvan Adams, LeBron James y Oscar Robertson llegaron a esos números en el mismo partido.

Sabonis, de 27 años, promedia 19,9 puntos, 13,2 rebotes y 8,3 asistencias esta temporada y ahora lidera la liga con 18 triples dobles en 2023-24, incluidos tres seguidos y cinco en sus últimos seis partidos. Es el jugador con más dobles dobles y triples dobles de la NBA, también el máximo reboteador de la competición. Pese a ello y a que su equipo, Sacramento, está en zona de play off no fue seleccionado para el All Star de la NBA esta temporada tras sí haberlo sido en tres ocasiones anteriores.

🚨Mr. TRIPLE DOUBLE🚨After securing his 10th rebound tonight, Domantas Sabonis becomes the 11th player in NBA history to record 50 triple doubles 👑😤 pic.twitter.com/0hamnuqZe8 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 14, 2024

Domantas Sabonis tonight: 35 PTS, 18 REB, 12 ASTHe's the 7th player in NBA History to reach those thresholds, joining:Wilt Chamberlain (6x)Elgin Baylor (2x)Kareem Abdul-JabbarAlvan AdamsLeBron JamesOscar Robertson pic.twitter.com/UMhKEsobzF — NBA.com/Stats (@nbastats) February 14, 2024

Lista de jugadores con más triples dobles

1. Russell Westbrook, 198

2. Oscar Robertson, 181

3. LeBron James, 139

4. Magic Johnson, 138

5. Nikola Jokić, 136

6. Jason Kidd, 107

7. James Harden, 79

8. Wilt Chamberlain 78

9. Luka Dončić, 66

10. Larry Bird, 59

11. Domantas Sabonis, 50