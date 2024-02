Minicopa: Los grandes talentos del Unicaja que la disputaron

La Minicopa ACB, dos décadas donde se ha dado lustre a nombres de la talla de Ricky Rubio, Luka Doncic, Usman Garuba o Juan Núñez, entre otros, jugadores que a los pocos años de emerger en infantiles, terminan haciéndose hueco en el baloncesto profesional. La lista en el Unicaja es extensa. Un tal Alberto Díaz jugó la Minicopa de 2008, en Vitoria, que la terminaría ganando el Barcelona. Es una onda expansiva con poco parangón en el baloncesto nacional y la ACB es un producto que mediatiza cada vez más. Fue la semilla a lo que es hoy el capitán del Unicaja, ya por aquel entonces con unas características en su juego similares a las de ahora.

Otro talento ilustre que ha jugado la Minicopa es Domantas Sabonis. "Domas jugó la primera vez siendo infantil de primer año, en su segundo año no la jugó porque era cuando los equipos se clasificaban en función de si iban los ACB. El Unicaja ese año (2010) no fue a la Copa y no pudimos estar, era un equipo donde estaba Francis Alonso. Domas es un trabajador bestial. De pequeño era competitivo al máximo, un físico que luego ha cambiado totalmente, porque no era de los más grandes por aquel entonces del equipo, y sobre todo luchador, algo que ya se le veía de pequeño", recordaba Manolo Bazán, que lo dirigió en la Minicopa de 2009. El lituano, desde Sacramento, y quince años después consolidado como uno de los mejores jugadores a nivel planetario, recordaba su participación en la Minicopa. "Era preinfantil, pero jugué con el equipo infantil. Hay un talento muy grande en todos esos torneos, y para cualquier jugador joven quiere jugarlo y mostrar sus capacidades. Era chiquitillo y gordito, no estaba en mi mejor momento. Era un poco Justin Bieber".

Pepe Pozas disputó la de 2006, la tercera edición. "Desde entonces a ahora el torneo ha cambiado mucho, porque aquello fue el comienzo de algo muy bonito. Pero es una experiencia única para los jugadores y sus familias, creando vínculos y recuerdos que no se olvidan nunca. El despliegue que hace la ACB con la ayuda de las instituciones y Endesa es muy similar al que después ven en los partidos de sus ídolos, por eso es un torneo increíble". En 2011 cumplió su debut con el Unicaja para posteriormente construir una carrera ACB sólida, que acabaría hace pocos meses. Estará al tanto en el Pérez Canca por sus nuevas funciones en la ACB.

Lucas Muñoz (2001, La Rambla) tuvo un impacto altísimo en la Minicopa de 2015, donde el Unicaja llegaría a la final. El cordobés, que hace ahora carrera en Liga EBA en su Córdoba, debutó con el primer equipo en marzo de 2019 de la mano de Luis Casimiro en un partido en el Martín Carpena, de esos nombres que se asocian al torneo de promesas en clave malagueña. Como el de Ignacio Rosa (Los Barrios, 1999), que jugó la de 2012 y conseguiría escalar hasta ese debut simbólico con el Unicaja con Joan Plaza. Ahora juega en el San Pablo Burgos de LEB Oro tras hacerlo la temporada pasada en el Bilbao en ACB. Luis Conde (Málaga, 1993) también forma parte de ese elenco de canteranos que cumpliría ese sueño. Conde jugó la de 2007 en Málaga. Llegaría a jugar en Euroliga en un partido en el Carpena en la era Repesa (ese día dirigía Curro Segura el duelo) y después también con Joan Plaza en ACB. Con 21 años decidió retirarse para centrarse en los estudios y con 31 es médico.

Curioso el caso de Pablo Sánchez (2002, Linares). En 2016 jugó con Baloncesto Sevilla en condición de invitado y ya después llegó al Unicaja, en su momento el debutante más joven en la ya extensa del club (16 años y 9 días) apenas dos años después de su Minicopa. Ahora está en el Cáceres de LEB Oro. O Gody Dike y Jesús Carralero, en Estados Unidos finalizando la etapa de universitarios antes de adentrarse en el mundo profesional y que en 2014 jugaron la final ante el Real Madrid en Los Guindos. No hay que olvidar a Rubén Domínguez (2003, Puerto Real) , estreno ACB en Estudiantes, pero con tres Minicopas a sus espaldas con el Unicaja: Gran Canaria 2015, A Coruña 2016 y Vitoria-Gasteiz 2017. Final en 2015 y 2017, siendo de los mejores jugadores del torneo en esos años. Cedido esta temporada en Castellón, de LEB Oro, por Estudiantes.

Los últimos elegidos son Mario Saint Supéry y Guille del Pino, ambos en Málaga 2020, la anterior edición en casa. Y carreras que empiezan a forjarse. El primero, tras convertirse en el jugador más joven de la historia del club en debutar con Ibon Navarro en BCL con 15 años y dos temporadas de aprendizaje, ahora está en la LEB Oro haciendo la mili con el Tizona Burgos. El segundo debutó recientemente en la BCL cogiendo el lugar de Mario. Ambos fueron MVP de Europeos sub 16, síntoma de su calidad Habrá que recapitular en unos años, si de Málaga 2024 puede ampliarse la lista...