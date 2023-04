Dylan Osetkowski, claves para una renovación valiosísima

La renovación de Dylan Osetkowski con el Unicaja hasta 2025 es una pieza de caza mayor para el club malagueño. Codiciado por equipos de Euroliga, su continuidad era vista de manera compleja. Había buen feeling, el jugador está muy a gusto en Málaga, pero son carreras profesionales. A sus 26 años (27 en agosto), Osetkowski siente que aún tiene recorrido en Málaga. El club ha hecho un esfuerzo importante, como lo está haciendo renovando al armazón de este equipo campeón, con el pívot de pasaporte alemán, un plus en la confección de plantilla.

En el Unicaja, el pasado verano, se hizo una apuesta por Osetkowski, que había dejado una huella en un partido de Eurocup con el Ulm a las órdenes de Jaka Lakovic en el Carpena. Se le seguía la matrícula y un año no muy brillante en Lyon en el Asvel le puso en el mercado. En en club la satisfacción es extrema con Osetkowski porque es una dimensión de jugador mejor incluso de la que se esperaba. El californiano vino con menos peso, casi 15 kilos inferior a lo que lucía en el Ulm, donde era más poderoso pero menos móvil. El catálogo de su juego ha aumentado. Pone el balón en el suelo más y es una suerte en la que debe mejorar, ser más contundente cerca del aro también, algo más de rebote... Pero lo que ofrece es muy preciado por los entrenadores. Capacidad de cambiar para defender a pequeños, grandes manos para tocar balones en emparejamientos, la apertura de espacios que da con su tiro y que fue esencial en la Copa del Rey. Tácticamente es un arma valiosísima. Se está viendo en los últimos partidos un crecimiento del juego entre pívots, que bien ejecutado es difícilmente defendible.

Es una renovación que se celebra especialmente en Los Guindos, también entre la afición. Desprende como plus ese carisma, le queda pendiente la fiesta que prometió pagar por el título de Copa del Rey y que se puede juntar con otra si hay suerte en la BCL. Como decía con guasa en el 30 aniversario, Walter Herrmann, “hace falta un rubio con pelo largo para en la plantilla para que el Unicaja gane títulos”.

Estado de la plantilla

El Unicaja ha renovado ya a siete jugadores para la próxima temporada. Alberto Díaz y Jonathan Barreiro tienen contrato. Quedan Will Thomas, Tyson Carter y Augusto Lima más Yankuba Sima. No habrá problemas con Lima y habrá que tomar una decisión con Sima más adelante. En el alero de Will Thomas está aceptar una oferta de renovación a la baja aunque no excesivamente. Su impacto en momentos claves es una locura. Y con Carter hay optimismo para que también siga. Son las últimas piezas que quedan para repetir la plantilla que ha devuelto la ilusión a todo el entorno del Unicaja.