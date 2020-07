Eduardo García: "Es muy difícil encontrar alguien con el compromiso de Luis Casimiro"

En la presentación del acuerdo de renovación de Luis Casimiro, Eduardo García, presidente del Unicaja, hizo una encendida defensa de la labor del entrenador manchego y ofreció sus razones para continuar al frente del equipo la próxima temporada, con opción a otra. Considera que, en el contexto actual, es la mejor solución para llevar las riendas de la plantilla.

"En la renovación de Luis Casimiro, la palabra que puede definir que siga con nosotros se llama compromiso. En un momento delicado para la sociedad en general, para el baloncesto y para el club necesitamos el compromiso que podamos adquirir todos: jugadores, medios, empleados, aficionados... Que tengan compromiso con el club. Luis es el máximo representante de ello. Lo ha demostrado en su trayectoria con nosotros con ese compromiso, más su buen hacer como profesional, haciendo un gran trabajo como profesional. Es la gente que se compromete, también a nuestros magníficos aficionados, la que nos va a ayudar. Sin ellos y sin la prensa, en estos momentos tan difíciles, es difícil dar pasos adelante. Estamos felices de tenerle aquí sentado, agradecido porque tenga claro su compromiso con el club", ahondaba el presidente cajista.

"En estos momentos, el baloncesto, el deporte, es ilusión, es afición", prosiguió el presidente sobre el papel de la afición en esta particular situación que se vive, relacionado con las dudas externas que pueda haber con el entrenador: "Para todo lo que ocurre, necesitamos el compromiso de todos. Para salir de una crisis económica, de todo el mundo. Es difícil renunciar a una persona cuando se encuentra, como es el caso de Luis Casimiro. Hay pocas personas que se comprometan así. El egoísmo de cada uno es el que es. Hay presidentes, entrenadores, egoístas. De sus virtudes y experiencia me parece una tontería hablar. Es el entrenador después de Pedro Martínez con más partidos en ACB. Hay un tema de compromiso, os lo pido a todos, no pido nada por pedir. Es necesario".

"Ni me ha dicho una palabra "qué hay de lo mío", nunca me lo ha dicho, sabía lo que pensaba. Sólo ha trabajado, trabajado correctísimamente", proseguía el presidente alabando la figura del entrenador: "A las personas que son comprometidas, a todos los empleados de esta casa, equipo incluido, comprometidos en todos los sentidos, les doy las gracias. Hace dos meses y medio se hablaba de ERTE, ERE y nosotros no hemos hecho nada por el estilo. Había que llegar a unos acuerdos, el compromiso de las personas fue total, los empleados han trabajado desde donde han tenido que trabajar y eso yo lo valoro. Hay aficionados críticos muy sonoros, pero no son tantos, seguro que les gustaría que en su vida profesional y personal encontrar gente comprometida con su forma de hacer como es Luis".

"El compromiso de la afición también nos hace falta más que nunca. Está la duda en el fútbol, el deporte nacional y europeo. Hace falta el aficionado, no el abonado, el que siente sus colores, el que está con nosotros. Hace falta su apoyo, no ahora sólo, luego también. Cuando llegue el momento de la temporada que se pueda llenar el estadio, ojalá, que estén ahí. Vivimos en un momento en que vivimos día a día. Semana a semana. Las normas se dan día a día. La respuesta que hemos tenido con los aficionados ha sido muy buena, por cómo han acogido las propuestas", terminaba el presidente su alocución.