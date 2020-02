Eduardo García defiende a Casimiro: "Cuesta ver que piten al entrenador antes del partido"

La victoria frente al Tofas Bursa serenó el tema, pero en las últimas semanas había un ambiente enrarecido en el Carpena. Vivió su apogeo frente al Morabanc Andorra en Eurocup. Hubo pitos desde la grada para el palco, pero también para el entrenador. No fueron los primeros para Luis Casimiro de la temporada, que ya había sido discutido por parte de la afición. Sacó la cara por él Eduardo García. "Hay cosas que realmente no voy a ser hipócrita y no entiendo. Es decir, estas cosas funcionan como funcionan y la libertad de cada uno yo la respeto, la he respetado toda mi vida desde siempre y no voy a dejar de hacerlo ahora. Pero hay cosas que cuestan trabajo, no sólo a mí, sino los que se sientan a mi lado de otros clubes. Cuesta trabajo ver que piten al entrenador antes de empezar el partido", decía el presidente del Unicaja en una entrevista en Cope Málaga. También trató el mercado de fichajes.

Hay satisfacción con el manchego, que cumple su segunda temporada en Málaga. Acaba contrato en junio. "Nosotros ya lo hemos dicho, es un entrenador muy profesional, que conoce muy bien este negocio. Es así, lleva muchísimos años y lo ha hecho todo. Hay pocos entrenadores que estén en activo en la ACB que puedan decir que han sido campeones de liga y de Supercopa y él lo ha sido. Es un hombre con mucha experiencia, que sabe perfectamente dirigir y únicamente la suerte tiene que acompañarle, que ahora empieza. Yo soy el primer satisfecho y contento al respecto", apoyaba Eduardo García.

Algunos discutieron su gestión y ahora él da su opinión sobre esas discrepancias. "Efectivamente el público es soberano, tiene su derecho y puede expresarlo como le parezca, pero antes de empezar un partido lo que le pido es apoyo. Apoyo a todos. A los jugadores, al entrenador, fundamentalmente. No hablo de mí. No tengo ninguna aversión a nadie, el que quiera poner su pancarta que la ponga siempre y cuando no obstaculice las zonas de evacuación que forman parte de la seguridad de la instalación. Es lo único que pasó. Siempre estoy abierto a cualquiera diálogo con cualquier aficionado que tenga interés de hablar de lo que quiera. Estoy abierto a ello y es lo que único que expresa", afirmaba García, que hablaba de la atmósfera del pabellón: "Yo intento por todos los medios que haya armonía y la situación sea de normalidad absoluta. Nuestro equipo como todos los equipos necesita el apoyo de nuestra afición, que para nosotros es clave y fundamental. Con toda la humildad del mundo y toda la tranquilidad del mundo lo único que pido es que apoyen totalmente al equipo. El equipo es nuestro emblema, pero no solamente el emblema del Unicaja y también de Málaga. Todo lo que podamos ayudar y apoyar, como ayer [por el miércoles] acudió, pues eso será siempre en bien del equipo, del club y de la ciudad y de todo lo que representamos", terminaba.