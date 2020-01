Casimiro y los pitos: "Me tengo que limitar a callar y trabajar de puertas hacia adentro".

El Unicaja sacó adelante una victoria importante, que tiene doble premio. Se queda el Morabanc Andorra en la cuneta en el Top 16, fue semifinalista la temporada pasada, y refuerza su oposición al liderato, que pelea con el Tofas Bursa. Estaba satisfecho por ello Casimiro. "Muy contento con el trabajo del equipo, empezamos llevando el ritmo y dominamos el ritmo durante 15 minutos y ellos al final del segundo cuarto gracias al acierto desde la línea de tres puntos nosotros perdemos el control. En el tercer cuarto fue un cuarto difícil de jugar, nos mantuvimos, Andorra juega bien y tenía acierto. La clave fue el último, cómo defendimos y desde la defensa recuperamos el ataque y la confianza y el momento brillante de Alberto dio la vuelta, justo cuando me había pedido el cambio un minuto antes. Me dijo dos minutos y me sacas y montó un taco que para qué", comenzaba el técnico.

Alberto Díaz fue el gran protagonista, pero estuvo bien secundado por Rubén Guerrero, que aprovecha bien el hueco extra que deja la ausencia de Elegar. "Un chico joven irregular, hoy jugó excepcional en el último cuarto y puso mucha intensidad. Tiene el primer tiempo de Estudiantes muy mal y el segundo bien. El principio regular y el último excepcional. Lo que está claro es que va a ser importante para el club en tiempo. Tiene una gran actitud, hay que tener paciencia y que en momentos como hoy sea determinante. Sea un grande resolutivo y determinante. Hay que seguir cuidándolo, enseñándole cosas y esto que ha hecho lo haga con más regularidad en cada partido", afirmaba sobre el proceso de crecimiento del marbellí.

Se quedó sin anotar Adams y por ello era cuestionado el entrenador, que sacaba la cara por el estadounidense. "Ha fallado tiros abiertos que ha tirado sólo. Cuando como equipo dejas a un jugador sólo es lo que tienen los jugadores, que tienen feeling y te gana el partido como Andorra. Los tiros fueron buenos. ¿Qué hizo? Defendió muy bien en el último tramo. No todo es anotar es hacer un buen trabajo en la sombra que no se ve tanto en las estadísticas", decía el manchego, que aclaraba una escena que tuvo con Toupane en el transcurrir del partido: "Malentendido posiblemente propiciado por mí porque lo iba a sacar y luego lo he quitado y he pensado en Darío Brizuela. Un malentendido, nada más".

Hubo mucha crispación en la grada del Carpena, con abundantes pitos en varios momentos del partido. Opinaba Casimiro. "Yo como entrenador me tengo que limitar a callar y trabajar, y a seguir trabajando, que es lo que hecho durante 23 años que llevo en la ACB y en 30 como entrenador profesional. Sólo trabajo de puertas hacia adentro, no de puertas hacia afuera. Mi trabajo es callar y trabajar lo mejor posible con mi equipo, que creo que todos los jugadores están haciendo un gran esfuerzo por estar colíderes en este grupo de Eurocup y con dos partidos muy importantes por delante dependemos de nosotros para ser primeros y eso es lo que valoro. Ese esfuerzo para ganar el partido", aseguraba.

"En ese momento, los jugadores con la ayuda del público van a más como se ha demostrado. Lo único que pido es la ayuda para los jugadores", incidía el entrenador cajista, que ya mira al encuentro con el Tofas de la semana que viene: "Es con el equipo con el que estamos colíderes y es un partido clave, con los que perdimos allí, en nuestra cancha y es clave tener el ambiente necesario e ir de la mano. Es muy importante que esté en nuestra mano quedar primeros en este Top 16".