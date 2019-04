Edwin Jackson denuncia insultos racistas: "Me llamaron mono"

Este lunes se jugó el quinto partido de la final de la Liga Adriática. Un partido de máxima trascendencia, que decidía el vencedor del título serbio y también otorgaba una jugosa plaza para la Euroliga. Ganó el Estrella Roja por un amplio 97-54 al Buducnost, que entrena Jasmin Repesa y que esta temporada jugó el máximo torneo continental.

Un partido marcado en la Sala Pionir, que visitó el Unicaja este curso, marcado por los disturbios que produjeron los aficionados locales. Un ambiente infernal e insoportable para los jugadores visitantes, que incluso tuvieron que abandonar la pista en el calentamiento previo al duelo. De ello se quejaba fuertemente, vía Instagram, el ex cajista, Edwin Jackson. "Esto es triste para mi deporte. Hoy en día, el baloncesto es una de las cosas que más quiero en mi vida. Que te tiren sillas y mecheros, que te escupan y que te llamen mono durante el partido siempre será inaceptable, no importa cuándo ni dónde", escribía el francés, que estuvo en Málaga durante la campaña 2014-2015.

El escolta era apoyado por su compañero Norris Cole, doble campeón de la NBA con Miami Heat, que también denunciaba los hechos. "Ha sido el ambiente menos profesional y deportivo que he visto nunca. La ABA debería estar avergonzada de lo que ha pasado. Nos han tirado sillas, bengalas, bebidas y otros objetos, nos han escupido y sus fans han interrumpido el calentamiento de tal forma que nos han hecho dejar la cancha. Ha sido inseguro e inaceptable. El partido no se debería haber jugado, pero nos amenazaron con dárnoslo por perdido si no volvíamos a la cancha", dijo a Eurohoops el base. Después, el club también emitió un comunicado oficial.