Elisa Aguilar: "Sergio Scariolo es el mejor, espero que esté muchos años en la selección"

Elisa Aguilar (Madrid, 1976) es la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB). Relevó a Jorge Garbajosa al frente una vez el histórico jugador del Unicaja decidió dar el salto al ser elegido presidente de FIBA Europa. Es la primera mujer en presidir un organismo ya centenario. Al ser año olímpico, hay elecciones en breve, en mayo, en las que se presenta. Está estos días en Málaga con la celebración de la Copa del Rey y habló con Málaga Hoy pulsando la actualidad del baloncesto español.

-Está en la Copa de Málaga tras esa buena noticia en la semana previa del billete para los Juegos Olímpicos de la selección femenina.

-Sí, la verdad es que el objetivo cuando fuimos a Soprón era traernos la clasificación para los Juegos Olímpicos. Sabíamos que era un torneo complicado porque era el peor de los grupos, teníamos al subcampeón de los Juegos de Tokio, que era Japón, el cuarto del mundo, que es Canadá, el cuarto europeo, que es Hungría, y nosotras plata del europeo. Con lo cual pues el que se quedara afuera era un palo y no queríamos que fuéramos nosotras. No empezamos bien, acabamos clasificados, con el objetivo cumplido. Creo que tenemos que estar en las grandes citas. Somos una potencia mundial, somos plata en el Eurobasket y somos la mejor liga de Europa, lo cual, creo que era un poco la obligación de estar en los Juegos Olímpicos.

-Después de ese fallo de no ir al Mundial, ¿era necesario recuperarse con esta presencia?

-Sí, porque si te quedas fuera de una cita como el Mundial, al final, pues, te quedas casi dos años fuera del circuito de grandes citas. También por todo el esfuerzo que están haciendo los clubes, las jugadoras, las federaciones autonómicas, la Federación Española por el baloncesto femenino. En la apuesta por las competiciones, en esa Liga Challenge, la Liga Femenina 2, estar en una cita como los Juegos Olímpicos da un poco el sentido también a todo ese esfuerzo.

-Está la Copa del Rey ACB en Málaga. En marzo será la Copa de la Reina en Huelva. Hubo el torneo Centenario de la Federación, muchos partidos de las selecciones, un Mundial sub 17 hace poco, hay muchos campeonatos de España de categorías inferiores. ¿Qué ve el baloncesto español en Andalucía?

-Primero, que las instituciones, la Junta y las distintas locales, hacen una apuesta por traer baloncesto. Al final, el baloncesto es una buena apuesta porque se mueve mucho, la Copa que estamos viviendo en Málaga es un buen ejemplo. Se mueve mucha gente para estar en Málaga, alojamientos, restaurantes... Lo que quiero decir es que es muy rentable el apostar por formatos como la Copa ACB o como la Copa de la Reina. Hay esa creencia desde las instituciones. Nosotros en Andalucía siempre nos encontramos con muy buenas instalaciones. A través de la Federación Andaluza, que tiene un equipo muy profesional, para nosotros es fundamental el ir de su mano. Todo te lo facilitan. Son varios factores que hacen que prácticamente llevamos un tiempo sin salir de Andalucía.

-Falta quizá un equipo en Liga Endesa femenina. El Unicaja hace poco, imagino que estaría al corriente, abrió el Carpena para el equipo femenino de Liga Challenge.

-Siempre que Andalucía tenga un equipo en la élite sería importante. No es fácil porque hay otros equipos, en este caso ACB, que lo están intentando y todo lleva un proceso. En este caso, Unicaja, está poco a poco dando pasos firmes. Están en Liga Femenina Challenge. El otro día, por primera vez, abrió el Carpena y la gente responde. La Liga Femenina Challenge es una liga muy competitiva, con unos proyectos también muy fuertes. Y a nivel deportivo, pues, la exigencia es alta. Con lo cual, la fase de ascenso está muy cara. También ahora se han incorporado a Marta Fernández. Con toda su experiencia y conocimiento en el baloncesto femenino estoy segura que va a aportar su granito de arena para que haya un equipo andaluz en la élite de nuestra competición en Liga Femenina Endesa.

-Conoce bien a Marta. ¿Qué puede ofrecer?

-Ella es más joven, pero hemos coincidido, tanto en selección como en el Ros Casares. Como jugadora no te la voy ahora a descubrir. Es una grandísima jugadora que ha dado muchas alegrías al baloncesto español.Y yo creo que es bueno que una persona como Marta esté cerca de un proyecto como el de Unicaja. Porque estoy segura que va a aportar cosas muy positivas.

-En mayo hay elecciones. Se abre el proceso electoral en breve. ¿Afecta algo al día a día o el tren de la Federación sigue su ritmo?

-Estos son plazos que ya hemos abierto hace unas semanas. En teoría todo, si todo va a la normalidad que tiene que ir, se celebrará en mayo. Yo, que voy a ser candidata, me voy a presentar. Tendré que dimitir, pues, unos días antes de que se celebre. La actividad no para. Afortunadamente hay un equipo de directivos y de trabajadores muy cualificados y muy profesionales y llevan la federación al día a día y de forma muy profesional. Eso está en un futuro a medio plazo, pero el día a día nuestro estamos ahí.

-¿La idea sería un poco continuista con el proyecto en el que estaba con Jorge Garbajosa y en el que era vicepresidenta?

-Con Jorge he estado muy cerca durante todos estos años, evidentemente, sé su forma de trabajar y sus ideas. La Federación está en un momento muy dulce y gran parte del éxito es por Jorge. Ahora yo creo que se trata de potenciar lo que se ha hecho muy bien, pero hay que adaptarse, porque el deporte cambia muy rápido. Y nos tenemos que ir adaptando. La idea es ir poniendo en marcha otros proyectos. Me gustaría seguir cuatro años, poner mis ideas, mi sello y, evidentemente, potenciar todo lo bueno que se ha hecho, que es mucho, en el pasado.

-¿Cómo ve el mapa del baloncesto español ahora mismo desde un punto de vista integral?

-Pues lo veo ahora mismo con muy buena salud. Nuestra relación de federación a ACB es muy buena. Estamos en comunicación permanente. Al final, yo creo que todo lo bien que le vaya a la ACB le va bien al baloncesto en España. Aparte que la relación personal con Antonio Martín también es muy buena. Ellos tienen a la segunda mejor liga de todo el mundo después de la NBA y para nosotros es fundamental el crecimiento de la ACB. A nivel de nuestras competiciones estamos en muy buena salud. Aquí, la verdad es que hay que poner en valor todo el trabajo que hacen los clubes, los entrenadores, las jugadoras, los jugadores y nuestro estamento arbitral. Porque al final, que el baloncesto español esté donde está también mucha culpa tienen los árbitros, que están a un nivel altísimo y siempre están en todas las citas importantes, tanto internacionales como nacionales. Y luego pues toda la formación. Creo que se está haciendo un trabajo también muy bueno y ahí están los resultados de las selecciones nuestras, pero que todo empieza mucho más abajo. Empieza el baloncesto en todas las comunidades autónomas, las federaciones autonómicas hacen una labor encomiable porque son las que ponen en marcha todas las ligas regionales y la captación de talento en las elecciones autonómicas, que son claves luego para poder disfrutar de esos jugadores a nivel senior. Es culpa de ellas. Estamos en un momento dulce. Pero queremos más, somos ambiciosos a nivel de selección absoluta. Las chicas están en los Juegos Olímpicos, los chicos tenemos la gran cita en julio en Valencia y bueno, pues con muchas expectativas de poder estar otra vez en París, sin olvidarnos del 3x3, que para la federación es un pilar estratégico que estamos creciendo cada vez más. Tenemos nuestra liga 3x3 de verano. Con selecciones de formación y selecciones absolutas. La selección absoluta femenina en mayo va a jugar un Preolímpico, con lo cual también tenemos la opción de que por primera vez en la historia el 3x3 esté en la Olimpiada. Y con los chicos todavía tenemos una bala, no depende de nosotros, pero yo creo que también tenemos opciones de estar en ese preolímpico. La conclusión de todo esto es que el trabajo al final tiene sus frutos y que es un trabajo en equipo.

-Empezó hace poco el Campeonato de España Minibásket de clubes, que ha sido algo novedoso, que de hecho viene a Málaga y a Córdoba el próximo verano.

-Sí, estaremos en Córdoba y Alhaurín de la Torre y Fuengirola. Teníamos el Campeonato de España en selecciones autonómicas, llevaba muchos años con ese campeonato que es un poco la joya de la corona, porque es la primera vez que los jugadores salen de su casa, con un sentimiento de pertenencia a sus comunidades autónomas. Defienden la camiseta de Andalucía, de Aragón, de Madrid o de quien sea. Y yo creo que aparte de lo deportivo también es una experiencia para ellos, para toda su vida. A raíz de ahí nos planteamos el Campeonato de España Mini de clubes. También nos lo demandaban, estaba encima de la mesa desde hacía tiempo y yo creo que tiene todo el sentido que haya un Campeonato a esas edades. Parte del éxito que tenemos luego a nivel de baloncesto de España es que competimos en edades muy tempranas, por ejemplo con estos dos campeonatos, que son los primeros que hace la Federación Española. El feedback que tenemos es muy positivo y esta es la segunda edición y bueno, pues evidentemente va a haber muchas más, porque vamos a seguir potenciándolo.

-Decía que la relación con la ACB es óptima. ¿Qué ofrece un torneo como esta Copa?

-Bueno, yo creo que la Copa ACB es el torneo. Es el torneo del KO, con lo cual cada partido es una final. Eso hace que todo lo vivas con una intensidad tremenda, porque no tienes una segunda oportunidad. La organización que hace la ACB es excelente. La gente se ha puesto en escena y eso se ve tanto a nivel físico cuando estás en el pabellón como cuando estás viéndolo por televisión. Y luego pues todo el ambiente que se vive en las gradas. Hay mucha paz social de los equipos que les acompañan, lo que se vive, lo que se respira en la ciudad, en este caso Málaga. Es un torneo muy especial y desde luego que yo creo que es un éxito de la ACB. Cómo lo hacen y cómo se desarrolla el evento y, sobre todo, el tema deportivo, que es lo que nos gusta. Al ser la mejor liga de Europa y la segunda del mundo, pues lo que se ve en estos días a nivel de baloncesto es top. Los jugadores son top y yo creo que eso también hace que este torneo sea muy especial.

-El Unicaja tomó hace tres años una decisión estratégica muy importante. De salirse de la esfera Euroliga y estar en la BCL. No se entendió aquí muy bien el cambio, pero ha ido todo a mejor. ¿Hay alguna novedad sobre el acuerdo entre Euroliga y BCL?

-Están en negociaciones FIBA con Euroliga, es un poco de negocio. La Euroliga es una liga que es muy atractiva y potente, pero la BCL creo que está creciendo de una forma exponencial. Yo estoy muy positiva. Que haya parado en esta ventana que vamos a jugar con la selección en Zaragoza y en Bélgica creo que es un buen guiño de cara al futuro. Las negociaciones no son fáciles, pero creo que estamos en buenas manos. El secretario de Estado general de FIBA, Andreas Zagklis, y Jorge, por la parte europea, pues son personas experimentadas. Cuando te sientas en una mesa de negociación normalmente es porque los dos queremos llegar un acuerdo. Hay que ver a medio y largo plazo qué son tanto la BCL como la Euroliga y las ligas domésticas, que no podemos olvidar que son la clave de todo, pues sigan estando a un nivel incluso mayor al de ahora.

-No es frecuente ver a una mujer en un cargo como el suyo, en una Federación tan importante, quizá sea el camino para que sea más habitual. ¿Se ha sentido cómoda?

-Sí, yo me he sentido muy arropada desde el primer día. Tuve casi unanimidad en la Asamblea. Eso, bueno, pues al final te respalda. Yo me he sentido muy arropada desde el primer día para intentar todas las ideas que quieres llevar a cabo. Sí que es verdad que soy la primera mujer en 100 años de historia de nuestra federación, pero yo me lo tomo con absoluta normalidad. Llevo muchos años en la federación. A nivel de gestión, como directora de competiciones, pues yo llevaba 8 o 9 años, con lo cual tengo un conocimiento muy amplio de lo que son nuestras ligas, de lo que son las ligas a nivel internacional y, por supuesto, también de lo que es una Federación como la española. Me he empapado mucho de cómo se trabaja en cada una de las áreas. Estoy muy ilusionada, con muchas ganas de poder ganar las siguientes selecciones y tener cuatro años para ya tener mucho más tiempo y desarrollar todo mi proyecto. Me siento muy respaldada y muy apoyada. Y tengo un equipo en la federación, tanto directivo como de empleados, que son top y que al final son los que te hacen buena.

-Y sobre ese campo de mejora del básket español, ¿por dónde cree que deben ir esas líneas?

-Por el número de licencias, creo que tenemos que poner mucha hincapié en crecer las licencias de nuestro deporte. Yo me puse el reto de que en seis años conseguir 500.000, creo que es fundamental para que cada niño o niña tenga un balón en sus manos a edades muy tempranas. Pero bueno, tampoco tenemos que olvidarnos de que la vida va a través de todo el tema digital, tecnológico, y ahí estamos sacando proyectos.A las competiciones hay que seguir dotándolas de recursos para que puedan ser cada vez mejores, porque los clubes hacen un esfuerzo muy grande para poder sacar sus proyectos. Cuanto más recursos tengan ellos, más recursos van a tener los jugadores y jugadoras, y entonces vamos a ser todavía mejores. No nos podemos olvidar ni de los entrenadores ni de los árbitros, porque hacen que nuestro baloncesto sea top. Y cuando vienen a vernos a la Federación para ver cómo hacemos las cosas, pues la verdad es que todas las federaciones o instituciones que vienen se quedan bastante impactadas de todo lo que se hace y de lo que se trabaja. Entonces, pues yo creo que tenemos mucho campo para seguir creciendo y ahí vamos.Y sobre todo a nivel también de selecciones, pues potenciar ese sentimiento de pertenencia. Vamos a sacar el club de socio de la selección española, tenemos el proyecto Club España, que lo dije cuando mi investidura. Es decir, que esto es un no parar para hacernos cada vez más visibles y ser más reconocidos a nivel no europeo, sino mundial.

-La noticia del regreso de Ricky, un chico que desde muy niño ha sido icono de la selección española, imagino que habrá sido celebrada.

-Sí, es una muy buena noticia. Para el mundo del deporte, porque Ricky al final vuelve a la selección española, pero sobre todo como persona. Se siente con ganas, con fuerzas y recuperado. Y yo creo que esa es la mejor noticia, independientemente del baloncesto. Ricky es uno de los nuestros, uno de la familia que lo ha pasado mal y ahora está otra vez con nosotros, pues ahora nos podemos estar más felices por él. Lo vamos a ver en Zaragoza contra Letonia y estoy segura de que la gente le va a mostrar todo el cariño que le tiene.

-¿En ese proyecto que tiene en la cabeza entra Sergio Scariolo en la selección masculina al frente?

-Yo siempre lo he dicho, para mí Sergio es el mejor seleccionador que podemos tener. Aparte de todos los éxitos que ha tenido con la selección absoluta, es toda la impronta que marca, la línea a seguir en todas las selecciones. Yo espero que él esté con nosotros muchos años porque considero que es el mejor.