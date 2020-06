Eduardo García cumplirá en septiembre 10 años al frente del Unicaja. Ha pasado momentos duros y buenos con él al frente el club. En víspera del inicio de la fase final de la ACB, el presidente cajista hace en Málaga Hoy un repaso a la situación de la entidad tras este imprevisible crisis del coronavirus. La citada fase final, la situación con los abonados, el futuro de la entidad, también el del baloncesto europeo...

-Están ya los equipos en Valencia. Hace poco más de un mes parecía muy complicado acabar la temporada.

-Ha sido un proceso muy, muy, muy difícil, pero hemos colaborado todos en la medida de lo posible para ayudar a la ACB a hacer este evento. Llega en un buen momento, la pandemia parece que remite, pero no sólo por eso. Tenemos que meter la sociedad en un punto de normalidad y el baloncesto en directo, deporte en general, ayuda a que todos los aficionados estén integrados disfrutando de la competición.

-Lo fácil parecía cancelar, como en otros países de Europa. ¿Convenía apurar económicamente?

-Para los patrocinadores principales de la ACB y para los patrocinadores de cada uno de los clubes era importante que se llevara a efecto. Pero es un tema más del baloncesto y el deporte, la sociedad debe entrar en normalidad y con un esfuerzo importante creemos que podemos conseguir que haya un ambiente, desgraciadamente no en la cancha, de seguimiento. El acuerdo de seguir fue unánime, de los 18 clubes. Que se celebrase con 10 equipos fue una propuesta, se aumentó a 12. En Alemania se adoptó algo igual. No estoy siguiendo lo de Alemania, pero aquí sí veo mucho interés de parte de los seguidores de baloncesto, quizá porque haya mono de baloncesto en directo, no enlatado. Creo que va a tener mucho interés y va a ser un espaldarazo para el baloncesto español.

-¿Qué retorno le llega de entrenador y jugadores?

-He tenido contacto directo con ellos, para eso me hice las pruebas. He estado Los Guindos, con todas las reservas de espacio. Los veo muy integrados y conscientes del torneo al que van. Ilusión no falta, aunque va a ser algo nuevo para todos los equipos este torneo.

-¿Cómo afectó el caso de Francis Alonso?

-El tema es una situación muy extraña. Sabíamos lo que había pasado y dio negativo. Después salió positivo. Lo lamento por el chico, que tenía una ilusión grande y estaba trabajando bien. Por las normas marcadas expresamente no podía viajar. Lo ha entendido perfectamente y lo lamentamos por él. He hablado con él y está muy bien. Los primeros momentos fueron duros, pero cuando lo asimilas ya va mejor. Él lo aceptó de la mejor manera posible.

-Ha sido un año complicado para él y esto fue el remate.

-Habéis escrito mucho de la competición universitaria en Estados Unidos, pero hay un proceso de adaptación a este baloncesto, a las circunstancias, a todo. Estaba en pleno proceso, tuvo unas lesiones y le hicieron que se atrase, pero estoy convencido de que en breve se adaptará a este baloncesto que se hace aquí.

-¿Desde la ACB llegó preocupación?

-Algunas circunstancias similares, me consta alguna, han ocurrido en otro sitios. Es normal en personas asintómaticas que lo han pasado, es un virus nuevo y cada día se descubren nuevas cosas. Leía hoy que se había descubierto la proteína y demás. Francis lo había pasado asintomáticamente y había dado el primer negativo. Lo que nos dice la gente que sabe es que no contagiaba a nadie, pero las normas son las que son.

-¿Qué expectativa tiene sobre el torneo?

-Lo veo muy atractivo y muy, muy abierto. Cualquier equipo puede saltar. Ha habido unas circunstancias muy especiales. Dos meses y medio o tres meses haciendo esfuerzos para que los chicos estén en un piso, en una terraza o en una bicicleta. Pero la cancha es la cancha, la preparación fundamental, y eso no se ha podido retomar hasta hace poco. Veamos cómo aguantan los jugadores físicamente, es una duda que tienen todos los equipos, hay ese hándicap. Como organización se ha hecho inmejorable, con todas las dificultades que se presentaban se ha preparado un torneo muy bien organizado.

-Acaban contrato el técnico y varios jugadores. ¿Depende de lo que pase en el torneo su futuro?

-Diría al revés, tenemos muchos jugadores con contrato para el año próximo. Las posibles renovaciones, ya lo dije varias veces, esperan hasta final de temporada, es lo tradicional en nosotros. A partir del día 30 de junio determinaremos las personas que seguirán o los cambios que se pueden hacer. Gran parte del equipo tiene contrato. Este no es un año para hablar de muchos movimientos. Es quizá el año que menos movimientos podemos hacer, gracias a Dios. Tenemos un núcleo importante de jugadores con contrato en vigor y que esperamos que sigan muchos de ellos.

-Esta coyuntura era totalmente inesperada. ¿Cómo afecta al club económicamente?

-Muy duramente, porque sus ingresos se han visto muy mermados de cara al cierre de la temporada. No sólo a nosotros, también a todos los equipos, con contadas excepciones porque sus patrocinadores han tenido una evolución económica positiva, pero en general ha sido un palo económico importante. De cara al año próximo tenemos que hacer muchos números, nos hace falta el apoyo de aficionados, patrocinadores e instituciones. Es muy importante, nos encontramos con la incertidumbre de diseñar una campaña en la que no sabemos qué formato va a haber en ACB. Ya véis la disputa ACB-FEB, que tendrá sus consecuencias. Aparte del formato, en qué condiciones de público comienza la competición, parece que conforme pasan los días se aclara algo, pero sabéis ya cómo funciona el virus, que es desconocido. Ojalá podamos empezar con público desde el primer día. Todo está en el aire. Ajustar un presupuesto, que ya sabéis que es la intención del club tenerlo siempre cuadrado, es muy difícil. Económicamente no somos una excepción, hay dificultades.

-¿Ha llegado el respaldo explícito del banco en esta situación?

-El banco ya sabes que es nuestro sostén y tenemos que estar constantemente agradecidos. Yo me pongo como aficionado, agradezco ese apoyo permanente, sin él sería una dificultad enorme la supervivencia del baloncesto en Málaga.

-Salió una normativa del BCE que no podía haber ingresos de los bancos a las fundaciones.

-Es una realidad que no puedo esconder. El BCE pidió a las entidades bancarias de todo el país que los dividendos del ejercicio 2019, mientras se aclaraba la situación con el Covid-19, no se repartieran. Ya se sabe que el sustento fundamental de la Fundación Unicaja es el cobro de los dividendos bancarios que no ha podido recibir por una recomendación expresa. Tenemos una merma importante en ese aspecto.

-Grandes clubes hablan de un recorte del 25-30-35% en los presupuesto. ¿Vaticina algo así para el Unicaja?

-Así será en función de los ingresos. Por ejemplo, estamos intentando diseñar una campaña de abonados con las dificultades de no saber cuántos partidos puede haber, cuándo empezamos, en qué formato se va a jugar. La ACB tiene determinado que somos 18 equipos, pero ya sabéis que existe la posibilidad de que sean 20. Es todo muy difícil el diseño de nuestra campaña de abonados cara al año que viene. Eso implica dificultad para presupuestar ingresos. Hacemos también todos los esfuerzos para que las empresas malagueñas colaboren, por supuesto con un retorno. Hay que ayudar a mantener a un club que es enseña de la ciudad, en la medida que se pueda. Todo el diseño presupuestario es muy difícil, con la dificultad añadida mencionada antes de la situación de la Fundación.

-¿Qué porcentaje de los ingresos del club suponen los abonos?

-No llega al 20%.

-¿Se dará en breve alguna novedad sobre cómo se compensará a los abonados por este tramo final o cómo será la campaña? Habló sobre ello hace unas semanas.

-Son dos cosas distintas, la campaña debe esperar aún a ver cómo serán las condiciones del próximo año. Las palabras no se las lleva el viento y dijimos que estábamos estudiando fórmulas de compensación y esperamos en los próximos 3-4 días poder comunicar unas opciones a nuestros abonados. Estamos terminando de prepararlo y espero que sea antes del inicio de la fase final. Agradezco al abonado, me gusta más hablar de seguidores que de abonados, su comprensión y su cariño al club, lo agradezco mucho, y espero que sean benevolentes y entiendan la situación por la que pasamos, igual que tenemos que entender la suya, obviamente, y ponernos en su lugar.

-Hay muchos movimientos en el baloncesto europeo. Equipos que se van de Eurocup a FIBA, el Panathinaikos que dice que quiere irse de la Euroliga...

-Conozco a la gente del Panathinaikos, he estado varios años sentado en su misma mesa. No es la primera vez, tenían una relación un poquito compleja, por llamarlo de alguna manera. Cada uno es libre, pero la salida de cualquier club de la Euroliga cuesta 10 millones de euros. Estoy convencido, es una opinión personal, de que este año no se van. Sobre la marcha de equipos a la FIBA, en su día, cuando vivía Patrick Baumann, intentó un acercamiento con nosotros y algunos otros clubes, lo que pasa es que en la mesa no se pusieron los aditamentos adecuados para dar el cambio. Nosotros aspiramos a estar en Euroliga, queremos estar en la Euroliga.

-¿Ha habido algún contacto con la FIBA más allá de la carta que mandan anualmente?

-Por el momento, es lo que puedo decir. Tenemos buenas relaciones con todo el mundo, pero nuestra intención es volver a la Euroliga. Nunca descartamos nada, pero se tiene que avanzar en un diálogo claro Euroliga-FIBA y, por el momento, no lo vemos.

-Parece más difícil, conforme pasan las temporadas, montarse en el tren de la Euroliga. ¿Lo sigue viendo posible?

-Yo estoy convencido, es cuestión de tiempo que el formato de la Euroliga se ajuste mejor. Tenemos nuestro camino. La Eurocup es una buena competición. habíamos hecho una primera fase fantástica y, desgraciadamente, no la pudimos rematar. De cara a la Euroliga, tengo mi idea. Este formato actual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas o regulares. Es cuestión de tiempo que se ajusten y en ese ajuste tendremos que estar nosotros.

-Por ajuste entiendo ampliación.

-Puede ser ampliación, cambio de formato...

-¿Con Bertomeu hay contacto?

-Hace tres días hablé con él.

-Virtus y Partizan están activos moviéndose para dar el salto a la Euroliga. ¿Hay contactos con ellos? ¿El Unicaja también se mueve?

-Virtus y Partizan tienen sus movimientos, tenemos buenas relaciones con ellos. Mantenemos relaciones cordiales con todo el mundo que va de cara y son honrados en sus planteamientos. Se puede ser discrepante, pero con claridad se puede hablar permanentemente. Esto tiene su proceso y su tiempo, sus ajustes.

-El equipo venía de jugar una final de Copa, en buena disposición para pelear la Eurocup. ¿Hay satisfacción con ese núcleo nacional que se ha construido?

-Este año hemos hecho algunos movimientos, que no sé periodistas que conocéis el baloncesto cómo valoráis, con Darío Brizuela, el año anterior con Jaime Fernández y Rubén Guerrero, después con Axel Bouteille... Han sido movimientos reconocidos en todo el escenario del baloncesto, igual aquí no tanto.

-Creo que sí se ha reconocido en Málaga esa ambición de cambiar a mitad de temporada y pagar traspasos por dos jugadores muy interesantes.

-Estamos en esa idea de componer un equipo de futuro. Son chicos jóvenes que están todos entre 25-27 años, es una edad perfecta y con años de contrato para afrontar con ilusión el futuro. Nos tiene que acompañar la suerte, las lesiones. Se están poniendo los cimientos, es cuestión de que tengamos paciencia, de que apoyemos al equipo al máximo en todos los sentidos, emotivamente y desde el punto de vista de patrocinadores y abonados, que sigan unidos para seguir dando esos pasos que estamos dando.

-Había la idea de sacar un equipo en LEB Plata que parece que se ha desechado por la coyuntura.

-Sí, es un momento en el que ni mucho menos debemos pararnos, pero sí ajustar las cifras. Es una obsesión para mí, si queremos un futuro no podemos entrar en bucle de déficits que hacen peligrarlo. Entiendo que deportivamente no interesa, pero para que los clubes tengan futuro tenemos que ajustarnos a los presupuestos. Y ahora mismo sólo pueden incrementarse vía asistencia de público, sea por abonados o por taquilla, incremento por publicidad y patrocinadores... Es la única forma. Tenemos la suerte de tener un patrocinador principal que aporta mucho, súper importante, y no le podemos pedir más. Y los demás deben dar un paso adelante, ahí también los medios os incluyo.

-Vienen jugadores interesantes por abajo. Se ha hecho una apuesta por Yannick Nzosa, que parece un proyecto de alto calibre. ¿Se puede llegar a un acuerdo de colaboración o se seguirá en EBA?

-Hemos estado muy centrados con el equipo ACB hasta que se ha ido a Valencia, nos ha absorbido. Pero estamos viendo, explorando posibilidades y esperamos ver si hay algún acuerdo con algún club de LEB en el que podamos tener jugadores con proyección futura jugando.

-Conoce a todos los jugadores de la cantera. Hay pocas cosas más gratificantes que lleguen arriba.

-Sí señor. No es fácil, pero nos esforzamos por que lleguen. En los últimos meses han debutado Morgan, Pablo Sánchez, Rubén Guerrero y esta temporada Ismael Tamba. Estamos empujando para que la cantera sea una realidad. Es cuestión de paciencia y de tener en claro en el club que queremos que los chicos lleguen. Pero requiere tiempo, ser comprensivos, no exigir demasiado a chicos jóvenes cuando salen. Es muy difícil pasar de ser junior a entrar en una pista con 10.000 espectadores con alta tensión. El entrenador de estos dos últimos años, Luis, lo tiene muy claro en ese tema. Es cuestión de que todos pongamos nuestro granito de entrar. En cuanto a Yannick Nzosa, ha sido una gestión muy difícil también. Está como el proyecto más interesante de su generación fuera de EEUU. Imagina la dificultad con los equipos que hay en el resto del mundo para captar jugadores así. Se compite con Madrid, Barcelona, CSKA... alguna gestión la hacemos bien. Pregunto las notas de cualquier jugador que está en el club y su comportamiento. Es fundamental. Inculcamos valores: esfuerzo, compañerismo, sacrificio. Entre todos esos valores tiene que ser importante. Mientras estén con nosotros tienen la obligación de estudiar y de prepararse para la vida y el futuro, ya cuando tengan 18 años deciden. Este chico es muy trabajador y en los estudios también, estamos muy contentos con él.

-El Femenino se quedó a poco de pelear por el ascenso, estaba muy cerca de meterse en la fase.

-Nuestra intención es dar un paso tras otro en el mundo femenino. Hablo del primer equipo y la cantera. El primer año fue campeón de España un equipo infantil. El año siguiente, el ascenso a Liga Femenina 2. Empezamos con los titubeos propios en una categoría nueva pero el equipo estaba lanzado, metido en zona de ascenso, cuando se ha parado. Lamentablemente, la FEB dio por terminada la temporada y no pudimos disfrutar esa fase de ascenso. El año próximo estamos metido de lleno en dar el salto, imagino que con los cambios que habrá en la competición, que serán importantes.

-¿Se le ha ofrecido desde la Federación la posibilidad de subir?

-No, nadie.

-¿La idea es seguir con el bloque?

-Ahí están los técnicos dilucidando la composición y el roster y en las próximas semanas se irá aclarando un poquito todo. Hay que tener paciencia, en ello están los técnicos. Vamos con la misma ilusión de siempre.

-En septiembre se cumplen 10 años de su aterrizaje como presidente. Alguna vez ha dicho que va tocando dar un paso al lado. ¿Está cercano ese momento?

-Soy una persona que me debo a mi empresa, Unicaja Banco. Tengo la edad propia para dar un paso al lado, pero estoy a su entera disposición. Iremos viendo y sopesando con el tiempo. Sólo puedo dar gracias a mi empresa, estoy ligado a ella desde hace 40 años.

-Hubo un cambio en la dirección deportiva el año pasado, con la marcha de Carlos Jiménez. Se dejó a Manolo Rubia de manera transitoria pero va a cumplir un año. ¿Es la idea seguir? ¿Se busca algo distinto?

-Ahora mismo estamos centrados con esta competición que hay ahora, en dar respuesta a nuestros abonados, en planificar la próxima temporada, que en principio la veíamos muy negro hace cuestión de días. Parece que se aclara un poquito. Lo vemos más claro u oscuro. Espero que el virus desaparezca y que todos los aficionados puedan pasar página, pero tenemos una espada de Damocles que no sabemos cómo va a actuar. Es complicado planificar, le ocurre a todas las empresas. Imagino que vuestra empresa o cualquier otra planifica un futuro con una gran cantidad de incógnitas. A lo mejor en un mes estamos saltando de alegría porque hay una vacuna y esto ha pasado y se nos olvida, aunque será difícil. Hay que dar respuesta día a día, no sabemos cómo vamos a estar en cinco meses. Estamos estudiando todos los escenarios y espero implicación de todos. Medios, instituciones, patrocinadores y nuestros fieles seguidores, agradezco su comprensión y esfuerzo por seguir al lado, espero que el equipo dé una alegría en los próximos días.