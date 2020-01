Eurocup: Empieza la verdad para el Unicaja

Tres meses de rodaje, con una primera fase que ha dejado algún cadáver inesperado como el Lokomotiv Kuban, equipo de mayor presupuesto de la competición, dan paso al Top 16 de la Eurocup, el inicio con fuego real de la competición. Cinco partidos hasta el 5 de febrero y el sexto, por mor de un calendario cojo, en marzo, tras la Copa del Rey y el parón posterior para las ventanas. Vistas las dos semanas en noviembre y diciembre en las que paró la competición, hubiera sido más lógico adelantar una semana y empezar ya en marzo las eliminatorias, pero es lo que hay.

Es enero y este martes en Bursa, al otro lado del Mar de Mármara, empieza la verdad, las líneas rojas y los puntos de no retorno. El Top 16 en el formato de cuatro grupos de cuatro es fugaz, seis partidos, y no admite margen apenas para el error. El Unicaja quedó encuadrado en un grupo que no gustó demasiado por haber otros dos equipos de ACB, Andorra y Joventut, y el Tofas Bursa turco. Esa coincidencia con equipos de la misma competición nacional en Europa suele despertar recelo. Son equipos peligrosos y de buen nivel, pero el Unicaja debe ser ineludiblemente en cuartos de final, lo contrario sería un palo gordo.

Y es que la Eurocup encierra el premio mayor de la temporada, el billete para la Euroliga. La Copa ilusiona mucho, es en casa además, y la Liga ACB marca mucho la nota final de la temporada, pero el salmón está en Europa. El campeón accede seguro a la primera competición del continente y el subcampeón también si Valencia Basket y/o Alba Berlín no acaban entre los ocho mejores de la Euroliga. La remontada de los taronjas les coloca cerca de conseguirlo cuando ha transcurrido la primera vuelta. El Unicaja tiene su camino trazado. En cuartos se mediría en el cruce con el Grupo F, con Promitheas, Oldenburg, Venezia y Brescia. Pero antes hay que merecer. Hay que recordar que el factor cancha en las eliminatorias se gana con el balance en este Top 16. O sea, que cada partido cuenta mucho, aunque esté cerrada la clasificación.

Los general managers dan al Unicaja segundo favorito en la competición tras la Virtus de Bolonia. También el power ranking que publica la Eurocup en su web mantiene a los malagueños tras los italianos. “El Unicaja es tradicionalmente una potencia europea y eso sigue siendo cierto para el club español en esta temporada. Conocen los entresijos del torneo; saben cuándo es importante estar listos y ganaron el trofeo hace tres años. Tienen todas las herramientas que necesitan para impactar este año”, razonan. De alguna manera, estos dos datos valen para hacerse una idea del respeto que genera el equipo malagueño fuera de las fronteras. No es cuetión de cargarse de presión, pero sí de ponderar cuál es el rol cajista en la competición, el de un equipo que en el siglo XXI jugó 16 veces la Euroliga y tres veces la Eurocup.

En una visión general de este Grupo H, por los datos de la primera fase es de esperar que haya bastantes puntos. Los cuatro están entre los siete más anotadores de los 24 que la jugaron. El Unicaja fue el equipo más valorado con 100.4 puntos por duelo, el equipo que más tiros libres metió (208), el tercero en anotación (84.5), quintos en rebotes (37.1) and sexto en robos (7.6). Mejores números que en la ACB, cierto es que el nivel de la primera fase es menor. Un dato interesante que ofrecía la Eurocup es que el buen uso del pick and roll es diferencial. En las victorias (siete), el hombre continuador produce 10.1 puntos por partido. En las derrotas (tres), sólo 2.7, la diferencia de ser primero o último en los datos de producción tras los bloqueos. Si el Unicaja puede ejecutar esta suerte capital en el baloncesto moderno con éxito (véase la conexión Jaime-Elegar ante el Obradoiro), la maquinaria ofensiva se engrasa.

Por orden de enfrentamientos, el Tofas Bursa es el equipo más desconocido, obviamente. Aunque es un habitual en la competición europea y tiene jugadores interesantes, aunque una rotación corta de jugadores de nivel. Por ejemplo, el veterano tirador americano con pasaporte belga Matt Lojeski, que jugó casi una década entre Panathinaikos y Olympiacos. O Sammy Mejía, también veterano dominicano que tuvo unos play off destacados en el Baskonia. Entre los dos suman más de 26 puntos. El interesante pívot Devin Williams (25 años) suma 14.9 puntos y 8.3 rebotes por partido. El interior DJ White y el exterior Tarik Phillip también superan la decena de tantos y el veterano base local Baris Ermis (5.6) es quien más pases decisivos reparte. Es el equipo que mejor ha compartido la bola en la primera fase (20.7 asistencias).

Después tocará el choque contra el Joventut, que tiene a un campeón de la Eurocup con el Unicaja en sus filas, Alen Omic (11.4 puntos y 6.7 rebotes). Klemen Prepelic es el máximo anotador de la competición (17.8 tantos), Nikos Zisis (finalista con Bilbao y Unics de Kazán en la competición) lleva el timón del equipo y el joven Xabi López-Arostegui ha dado un paso adelante importante (10 puntos y tres rebotes). La Penya tiene tradición (ha ganado Euroliga, Eurocup, Korac, y FIBA Eurocup) en Europa y ha encontrado estabilidad económica para reimpulsarse. Hay trazas de otro proyecto grande en Badalona, cuna de parte de los mejores talentos de la historia del baloncesto español.

Por último, un MoraBanc Andorra que el año pasado se plantó en las semifinales de la Eurocup (batido por el Alba Berlín). El proyecto en el Principado es tremendamente sólido ya. Y un vistazo a la plantilla, más la trayectoria en la primera fase y en la ACB (empatado a victorias con el Unicaja) probablemente le coloque segundo en la parrilla de salida tras el Unicaja. Con protagonismo muy repartido (11 hombres promedian entre 6.6 y 15 puntos de valoración), con Hannah de líder, el canterano cajista Dejan Todorovic en plena explosión tras superar problemas físicos, el llamativo Tyson Pérez llamando a la puerta y el oficio y el físico repartido entre las diferentes líneas del equipo (Musli, Walker, Jelinek, Llovet, Massenat, Sy, Senglin) de Ibon Navarro, es un equipo muy peligroso. El Unicaja da fe después de lo que sucedió en el partido de ACB disputado hace algo más de un mes allí. Es el menú de un Top 16 ilusionante.