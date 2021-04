Hacia una Eurocup 2021/22 más dura

Mónaco-Unics Kazán. Es la final, un tanto sorprendente, de la Eurocup 2020/21. Los dos tienen billete para la próxima Euroliga, lo que refuerza la sensación de oportunidad de perdida del Unicaja, de una temporada que puede haber cambiado el futuro del club. Sigue pendiente esa reunión entre Fundación y Banco para ver cuál va a ser el presupuesto de la próxima temporada y la designación de un nuevo presidente del club.

A tenor del juego desplegado no es tan sorpresa la derrota de la poderosa Virtus de Bolonia, con un presupuesto de 18 millones de euros y todas las fichas con Segafredo detrás para regresar a la Euroliga, ante el Unics de Kazán (100-107) con un soberbio Jamar Smith (24 puntos y cinco asistencias). En un duelo con varios ex cajistas, Markovic y Adams en el Virtus, el escolta, héroe en la final de la Eurocup que ganó el Unicaja, fue letal, no en vano es el máximo anotador de triples de la historia de la competición. Nuevo fracaso de Djordjevic como técnico de club. Una pléyade de estrellas, con Teodosic y Belinelli, chocó en su intento de volver a la élite del baloncesto europeo. Se plantó con un balance de 19-0, pero perdió los dos últimos partidos.

El Mónaco de Mathias Lessort, equipo que quedó primero en el grupo del Top 16 de Unicaja, debutará en la Euroliga y el Unics regresará a una competición de la que es habitual. A falta de la final, no ha sido una competición de mucho nivel y eso aumenta la frustración con el papel del Unicaja.

Quedan dos invitaciones para entrar en la Euroliga, pero parecen dirigidas hacia Zenit y al campeón de la ABA League, la Liga Adriática, extremo este último ya confirmado. Con el teórico regreso del Valencia a la Eurocup y la permanencia de la Virtus, a expensas de cómo se reconduce el proyecto después de este fiasco importante, hay candidatos para la siguiente edición, que se endurecerá. Tambien hay que ver qué sucede con el Khimki, proyecto en desintegración esta temporada, con impagos y problemas estructurales, y que debería caer a la Eurocup. Siempre dependiendo de los movimientos en verano, que pueden mejorar a unos equipos y empeorar a otros. De fondo, descontento en algunos clubes con licencia A. Siete de ellos se reunieron, según el periodista Donatas Urbonas, en Atenas para tratar el descontento con el reparto económico de Bertomeu.

Desde la perspectiva del Unicaja, todo dependerá del equipo que se pueda construir para ver qué aspiraciones habrá. Si se mete en play off de ACB tendrá plaza fija y, si no, habrá que esperar a una invitación para jugarla, algo bastante probable después de 20 años jugando ininterrupidamente competiciones de la Euroliga. Y también hay que tener en cuenta el nuevo formato que se implantará en el torneo, como se anunció sin concretar los cambios.