Djordjevic ve muy complicada la Eurocup: "Se puede controlar en un país, pero en todos..."

La Virtus de Bolonia, un gigante del baloncesto europeo que intenta reverdecer viejos laureles tras pasar por divisiones inferiores por problemas económicos, está siendo uno de los grandes dinamizadores con propuestas en este periodo de confinamiento. Intentó retomar los entrenamientos, fue uno de los grandes defensores de la final a ocho de la Eurocup, algo que cada vez se ve más probable, intentó extender la temporada en Italia antes de que se decretara la suspensión definitiva, propone que se le proclame campeón por ir líder...

En el banquillo tiene el Virtus a Sasha Djordjevic, histórico jugador que ya se cruzara como técnico del Bayern en el camino hacia la Eurocup de 2017 del equipo de Joan Plaza. En declaraciones a Radio Bolonia 1, el serbio, cuyo equipo podría ser rival del Unicaja en unas hipotéticas semifinales del torneo si se pudiera disputar, habló de la situación que se vive en Italia, donde la competición fue suspendida con su equipo líder con cierta holgura. La Federación Italiana de Baloncesto, por cierto, realizó una asignación por valor de cuatro millones de euros para apoyar la participación de clubes masculinos y femeninos en la actividad deportiva de la temporada 2020/2021. Y añadió un matiz importante tras el cierre de todos los campeonatos, ya decididos. Se confirmó la validez total de la conquista de la Copa de Italia por el Umana Reyer Venezia, el teórico rival del Unicaja en cuartos de final.

"A nadie le gusta vencer en los despachos, pero hay un poco de melancolía, de disgusto, con decisiones que entendemos que son positivas para la sociedad, todos esperamos que sea así", decía Djordjevic. Sus dirigentes han reclamado que se le dé el Scudetto a la Virtus. "Estamos pendientes de la Eurocup, de esa final a ocho, de qué manera se puede jugar. Depende de cómo finalicemos esta temporada. no hay una fórmula mágica para acabar el campeonato de manera ideal. Cuando se juegue será que esto esté acabado, por eso nos gustaría jugar cuanto antes". Hay planteamientos con final a cuatro con los equipos que fueron primeros en el Top 16, pero el Virtus es uno de los que insiste a jugar con ocho. El Partizan es el equipo con mejor balance y ya mostró su intención de que Belgrado fuera sede. En Serbia la pandemia no está siendo muy virulenta.

Eso sí, Djordjevic es realista y cree que no será fácil jugar. "Hay contratos televisión, esponsor, jugando durante el verano se podría respetar... En mi opinión, en el resto de Europa se va después que en Italia con la pandemia, con el contagio. Y no es que una vez se controle aquí supondrá que será terminado en todos los países. No sé si se podrá jugar la final de la Euroliga y la Eurocup... Es una situación que debemos respetar. Debemos estar preparados para obtener la más óptima, que no es posible, pero en que cualquier momento, en dos o tres semanas, estar listo para recomenzar. Es lo único que podemos hacer", decía el técnico, que entiende que el deporte está "en medio. Hemos hecho un esfuerzo físico, mental y económico de parte del club, también ahora cobramos menos... Estamos en una club muy vivo para retomar el camino hacia este objetivo". Y es que el club boloñés, con el fichaje de Teodosic y con una apuesta económica importante, intentaba acceder a la Euroliga.