Exhibición de Lenovo Tenerife en Bilbao y golpe al Unicaja por la cuarta plaza

La cuarta plaza en ACB se encrudece para el Unicaja, después de que Lenovo Tenerife haya arrasado en Miribilla (60-83), de esas pistas peligrosas que tenían que visitar los aurinegros al final de temporada, siempre complicado ganar a Bilbao Basket en su cancha, donde cayó el Barça recientemente con un triple estratosférico de Radicevic. No solo no fallaron los de Vidorreta, sino que refuerzan esa cuarta posición con un sobresaliente. Va a ser el rival del Unicaja a todo, y viceversa. Copa, quizás una final de BCL, y un play off de Liga Endesa prácticamente inevitable. Los malagueños tendrán que ganar todo y esperar por casualidad algún pinchazo de Lenovo, con un duelo en el Carpena que será decisivo al final de la Liga Regular, para decretar quién tendrá factor cancha. Tienen los tinerfeños un calendario favorable sobre el papel: ir a Granada, desahuciado el conjunto nazarí, abocado a un descenso cada vez más evidente, recibir a UCAM Murcia en La Laguna. Girona, Zaragoza y Málaga, todo como visitante. Y

Un 8-25 al acabar el primer cuarto ante los hombres de negro, ya a partir de ahí manejar una renta definitiva hasta al final, es maestro el Tenerife en temporizar los partidos, en que haya pocos momentos álgidos. 17 puntos y 10 rebotes para Gio Shermadini, con un Jaime Fernández que ha vuelto a un gran nivel (13 puntos y 5 asistencias). Completísimo el equipo canario, otra vez a buen tono tras haberse recompuesto de unas semanas que han sido difíciles, poniendo en riesgo el participar en la Final Four con Manresa.

"Hemos pasado un momento complicado, con cuatro lesiones, en la misma posición además, la llegada de Dakota Mathias nos libera para poder tener cierto margen hasta que se recupere Sasu Salin, veo complicado que pueda llegar, pero esperemos que esté justo. Con las recuperaciones de Jaime y Sastre, la llegada de Bolmaro, el equipo tiene otro perfil, sobre todo de cara a afrontar el calendario también difícil en Liga Endesa", reconocía Aniano Cabrera, director deportivo, a Málaga Hoy.

21-8 para el Lenovo Tenerife, por 20-8 en la cuenta del Unicaja. Por el momento, los malagueños podrían casi certificar la quinta plaza, que no es poco, este domingo ante el Joventut. Acabar en esa posición ya sería un éxito rotundo.