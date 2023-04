Aniano Cabrera: "¿Final de la BCL Unicaja-Tenerife? La firmamos"

Aniano Cabrera es el director deportivo del Lenovo Tenerife, el equipo más laureado de la corta historia de la Basketball Champions League. Dos títulos y una final. Y una presencia más en una Final Four ahora en Málaga. Su primer duelo será ante el Hapoel Jerusalem, equipo israelí también poderoso.

"El Hapoel tiene jugadores con experiencia en ACB, también algunos jugadores que conocen bien la BCL, como Levi Randolph, Speedy Smith y Zach Hankins, que han jugado en otros equipos además de Jerusalén. Los que han jugado en España son Carrington, Sander Vene o Mejeris, son jugadores tienen conocimiento del baloncesto europeo y una plantilla más amplia de lo que normalmente suele haber en esta competición, las plantillas alemanes o israelitas son más cortas. Un rival complicado, cualquiera que nos hubiera tocado había que respetarlo porque se han ganado estar aquí. Tendremos que hacer las cosas muy bien para colarnos en la final", decía el dirigente canario.

"¿Una final Unicaja-Lenovo Tenerife? La firmamos. Es la que deseamos todos en el baloncesto español, para la organización del evento además, porque si Málaga se mete en la final, también nosotros, equipos conocidos, con el morbo de haber jugado la final de Copa, ese atractivo va a ser más bonito dentro de un espíritu deportivo tan bueno como el que se respira siempre en Málaga", deseaba el director deportivo isleño.

"Hemos pasado un momento complicado, con cuatro lesiones, en la misma posición además, la llegada de Dakota Mathias nos libera para poder tener cierto margen hasta que se recupere Sasu Salin, veo complicado que pueda llegar, pero esperemos que esté justo. Con las recuperaciones de Jaime y Sastre, la llegada de Bolmaro, el equipo tiene otro perfil, sobre todo de cara a afrontar el calendario también difícil en Liga Endesa. Jugamos en Bilbao, Granada... antes de llegar aquí tenemos que jugar tres partidos", señalaba Cabrera, que hablaba sobre la sobredosis que puede haber de enfrentamientos entre Unicaja y Lenovo: "Son momentos de calendario. Hace unos años nos tocó también con Burgos, nos tocó en Copa del Rey, en eliminatoria de Champions, entre medias jugamos con ellos en ACB, nos tocó también en el play off de la Liga Endesa. El calendario te hace coincidir, ojalá coincidamos mucho y sean en finales. Está claro que el Unicaja es el anfitrión, tiene ese comodín del público, el factor campo, la ciudad. Pero nosotros tenemos esa experiencia en el torneo, tanto Bonn como Jerusalén lo van a poner muy difícil, tanto para Unicaja como para nosotros. Somos a veces muy de dar las cosas por vendidas y hechas, pero hay que concretarlas, hay que tener mucho cuidado".

Sobre la gran cantidad de ex jugadores del Unicaja en Tenerife, Aniano decía que "no creo que les afecte, un torneo muy diferente a una jornada de Liga, va a haber aficionados nuestros. El paso de Tim fue más efímero, de dos años; Gio igual, también Sasu o Jaime. Tenemos jugadores que saben cómo se juega aquí, es importante, pero es una eliminatoria, tener el foco en el Hapoel de Jerusalen, y si hay una final contra el Unicaja lo pensaremos. No nos tenemos que equivocar en el foco. La comodidad de desplazamiento es mucho más cómodo a Málaga que Jerusalén, ya sea vía Sevilla, Granada, venir directo a Málaga, coger un AVE desde Madrid. Si es una cuestión de preferir, claro que queríamos Málaga, una buena ciudad, calidad de vida, qué más queremos. Favorito es el que gane, como te despistes pensando que vas a ganar, no ganas".