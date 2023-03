La FIBA elige a Alberto Díaz como imagen de la mejor selección del mundo

Del 25 de agosto al 10 de septiembre en Indonesia, Japón y Filipinas España defenderá la doble corona de Campeón del Mundo y Número 1 del Ranking FIBA en lo que será el gran evento deportivo del año. Con un cartel de lujo, numerosas estrellas internacionales confirmadas y un calendario que velará por el descanso de los jugadores en un pabellón con capacidad para más de 50.000 aficionados. Es curioso ver cómo la imagen elegida por la FIBA para representar a España es Alberto Díaz, cuyo impacto rebasó fronteras en el Eurobásket. El malagueño comparte imagen con el estadounidense Langston Galloway, el australiano Matthew Dellavedova, el argentino Facundo Campazzo y el francés Wembanyama, próximo número uno del draft.

El máximo organismo internacional de baloncesto ha actualizado el ranking mundial, presentado por NIKE, tras las últimas y decisivas Ventanas FIBA en las que se completó el cartel final de 32 participantes con historias épicas como la de Cabo Verde, Sudán del Sur o la clasificación de Serbia en el último partido.

España, que volvió a exhibir un excelente fondo de armario que empezó a completar en Benahavís 2017, es Campeona del Mundo y de Europa, se impuso a Islandia y pese a la derrota en casa ante Italia en un intrascendente encuentro ha logrado mantener su condición de nº1 del Mundo y el liderato de su grupo. Allí estuvo Alberto Díaz, que pese al cansancio de la Copa quiso estar a las órdenes de Sergio Scariolo.

Estados Unidos, que perdió su condición de nº1 en las pasadas Ventanas FIBA, no pudo recuperar el cetro mundial tras imponerse a Uruguay y caer ante Brasil, que necesitaba ganar para clasificarse para la Copa del Mundo, y sigue la estela de España (758.3) con 757.2 puntos. El podio lo completa Australia con 740 puntos.

🚨 Men's World Ranking Update 🚨As #FIBAWC Qualifiers wrap up, Spain 🇪🇸 hold onto the first spot in the newest edition Men's World Ranking, presented by @Nike! 📢📊 See the full rankings here: https://t.co/MUs3rlF90Y pic.twitter.com/CENVXVUGwe