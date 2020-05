Fase final de la ACB: Atracón de baloncesto en 14 días

Después de la abstinencia vendrá un atracón de baloncesto. 33 partidos de alto nivel en 14 días, del 17 al 30 de junio en La Fonteta. Antonio Martín, presidente de la ACB, confirmó en el programa Elegidos de Movistar las fechas y el formato de las jornadas de esta fase final de la competición, diseñada sobre la marcha para paliar los efectos del parón del coronavirus. En la misma semana en la que la Euroliga renunció a seguir adelante, la ACB da un paso. Sólo Alemania e Israel siguen en la zona FIBA Europa adelante. El baloncesto continental, pues, mirará a España durante dos semanas.

“Me encuentro super contento, super feliz. Mi esfuerzo es el menor, todos los equipos han trabajado, los médicos nos han garantizado una ruta sanitaria, la sede nos da seguridad y confort. Los clubes han aguantado todo lo que han aguantado, se han pasado momentos muy malos, con pérdidas hasta personales. El esfuerzo es de mucha gente”, explicaba Antonio Martín: “La competición, tentativamente, se disputaría entre el 17 y el 30 de junio. Serán 10 días con tres partidos diarios de los dos grupos, un descanso, semifinales en un día, un descanso y la final. Los horarios están por cerrar concretamente, pero va a haber durante esos 14 días muchos partidos seguidos, va a estar el aficionado muy conectado a equipos que no suelen”. Habrá, pues, partidos desde las 16:00 o las 17:00 horas en adelante.

Los restantes puestos en los equipos que lleguen a la misma instancia se determinarán por la la clasificación. Acerca de los motivos por los que se escogió a Valencia, Antonio Martín dijo que “uno de los motivos, además de que La Fonteta es primer orden europeo, es L’Alquería, evidentemente. Los médicos recomiendan la movilidad reducida al hotel, pabellón y lugar de entrenamientos. El proyecto ha sido visado por cinco médicos, un grupo de tres y dos, que nos han dicho que la mejor era Valencia sin saber la sede. A nivel de hoteles cumplían de sobra, es muy fácil defender a Valencia como sede, pero no quiero olvidarme de que he visto las ocho propuestas, que han hecho un esfuerzo brutal. Ha habido gente que estaba muy cerquita y hemos sido lo más pragmáticos posible. Hemos pedido puntuaciones a departamentos de ACB y externos”.

“Existe un protocolo, hay un borrador, que debe ser visado por el CSD”, admitió Martín, que ahora se reunirá con la ABP y representantes de los clubes: “Este jueves nos reunimos con los jugadores para quitar dudas, no sólo por nosotros, sino a través de los médicos. Podrán ver respondidas las dudas. La decisión de la gente que nos asesora, la capacidad para convertir Valencia en una burbuja, es muy importante para reducir el riesgo de contagio. No podemos bajar la guardia. Intentaremos controlar a cualquiera de los que estemos allí, sea staff, jugadores, organización, televisión. Habrá controles y garantías suficientes para disputar con tranquilidad el torneo. Nuestras intención es que no podemos alargar en exceso la competición, vamos a ser precavidos. La Euroliga no ha podido por circunstancias más complicadas, cuarentenas, asimetría... Ha sido una pena. Para nosotros es una alegría inmensa, ha estado muy difícil”.