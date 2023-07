Mercado ACB: Unicaja y tres clubes más, a la espera

El Unicaja es el único club de la ACB donde no figuran altas y bajas en el mercado estival, lista de la compra vacía también en el Joventut, que seguro será uno de los grandes animadores en breve tras la salida de Joel Parra, con un millón de euros en las arcas. El Real Madrid, al menos de forma oficial, tampoco tiene caras nuevas; al igual que BAXI Manresa. Solo se adentrarían en Los Guindos si Will Thomas decide finalmente no aceptar la oferta, a la baja, de los malagueños, conversaciones que prosperan con el paso de los días. Negociación fuera del tanteo con el pívot de Baltimore en la que no hay prisa, sí en estado de alerta por si hay que tapar ese hueco. Solo hay estrés real en ese caso, con el resto de jugadores pendientes de renovar (Tyson Carter, Alberto Díaz y Mario Saint-Supéry), existe tranquilidad.

Río Breogán es el equipo con más fichajes en esta primera etapa del verano, hasta cinco incorporaciones han llegado al Pazo: Diouf, Jogela, Rudan, Polite y Zan Sisko. Cuatro fichajes ya sellados de un Valencia Basket en reconstrucción, obligados los taronjas a estar arriba con los Brandon Davies, Ojeleye o Damien Inglis. Bilbao Basket es otro que se ha apresurado a la hora de firmar, también cuatro fichajes y una plantilla que tendrá pocas novedades hasta la pretemporada.

En cuanto a rivales directos potenciales de Unicaja, Lenovo Tenerife solo hizo oficial la llegada del pívot Dusan Ristic, procedente del Galatasaray, operación cerrada desde la primavera; Gran Canaria birló al Joventut a Ethan Happ, una de las grandes oportunidades del mercado tras una excelsa temporada en Lugo, incluso en el debate por el MVP de la competición. Mientras que el UCAM Murcia, que jugará BCL, por el momento ha adquirido a Dylan Ennis y Simon Birgander. A destacar además, sobre el papel, el interesante proyecto del Covirán Granada, capaz de retener a un talentazo como Joe Thomasson o el fichaje de David Kramer, uno de los mejores anotadores de la pasada Bundesliga.

El Unicaja tiene subrayado el nombre de Tyson Pérez, opción que gusta en el club a medio plazo, una lista de Juanma Rodríguez que es amplia por si hay un giro de guion en las próximas semanas, que no lo parece, porque existe el optimismo para que Will Thomas siga un año más.