Unicaja - Falco Szombathely: Humildad, siempre alerta (20:30)

La primera fase de la Basketball Champions League se va acercando a su fin. No es la Euroliga, pero el nivel seguramente ha rebasado al de la Eurocup en densidad y profundidad de equipos. A equipos del nivel del Unicaja permite ir in crescendo sin la tralla de tanto viaje (uno al mes) hasta a finales de enero sí ya entra en ebullición. El grado de expectación y la atmósfera en los partidos en el Carpena propicia que cada partido tenga algo de especial, aunque sea el Falco Szombathely, un equipo húngaro con escaso nombre. Pero hay un dato que hace estar alerta. El único equipo que ha ganado al Unicaja desde que a principios de octubre cayera en Gran Canaria, el Le Mans, vio cómo los magiares vencieron por 18 puntos. No fue un paseo tampoco el partido de ida, primero de la competición, para los pupilos de Ibon Navarro. El baloncesto se va diversificando, crece también en otros países. Hay muchos americanos en cada equipo y no pocos jugadores hoy en el primer nivel dieron sus pasos en competiciones como la húngara.

Humildad y respeto al rival. Son claves en este proceso aún de crecimiento. Porque, aunque los resultados son extraordinarios, con ese 75% de victorias difícilmente sostenible en el tiempo, insisten técnico y jugadores en que todavía hay margen para hacerlo mejor, más continuo. Y es una buena noticia. No se le adivina un techo al equipo. El pase como primer de grupo, que evitar jugar en enero un play in que cogería a trasmano, está probablemente a una victoria. Antes (18:30 horas) se juega en Atenas el Peristeri-Le Mans. Si ganan los franceses, el Unicaja sería matemáticamente primero de conseguir ganar al Falco. Y lo sería virtualmente si vencen los de Spanoulis. Bastaría con no perder por más de 17 puntos en la pista griega en la última jornada, dentro de dos semanas. Así que hay cosas en juego. Antes de un tramo con dos partidos de mucho nivel en Murcia y ante el Barça en Málaga, poder contemporizar y repartir esfuerzos en la capital griega tres días antes de ir a la pista del UCAM sería bastante saludable.

Vuelve a una citación Augusto Lima. Se lesionó en plena Navidad del año pasado, así que ha cumplido los plazos de un año previstos. Se tiende con los nuevos protocolos a dilatar el regreso, a expensas de que la musculatura se equilibre para minimizar el riesgo de otras lesiones o recaídas. El brasileño es “uno de los nuestros”, como dijo López Nieto al renovársele. Sólo el hecho de verle hace la rueda de calentamiento y la presentación ya merecerá una ovación. Habrá que hacer un descarte, no obstante, de entre los extranjeros. Ya descansaron Carter, Perry, Ejim, Kalinoski y Thomas. Seguramente no se repita.