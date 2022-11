El modus operandi del Unicaja

Uno de los principales problemas que tuvo el Unicaja al afrontar la pasada campaña fue la poca posibilidad de cambiar la plantilla que había. Mantener el bloque tiene sus ventajas, pero también desventajas si no está bien configurado, como le ocurría a los malagueños en la temporada 2021/22. Juanma Rodríguez volvía a la dirección deportiva ese verano, pero con un margen mínimo de maniobra. Los contratos que arrastraba de años anteriores demostró que el plantel no estaba equilibrado y el año baloncestístico acabó como acabó.

Para esta temporada no solo se ha revolucionado la plantilla con nueve incorporaciones, sino también con la forma en la que han llegado. "Todos los fichajes son por una temporada, exceptuando a Carter y Lima por una circunstancia diferente, son un año con opción de otro y es el club el que tiene la decisión de renovarlos. Lima prefirió un año y luego nos sentaremos, nosotros estamos muy contentos con él, nos está dando un plus atrás y tiene un compromiso, pero no tiene el uno más uno que tienen los demás. El resto tenemos la posibilidad de renovarlos o cortarlos sin ningún problema para nosotros. Esto era importante para no hipotecar el futuro del club teniendo jugadores con contrato que no puedes mover ficha y yo entiendo que es mejor que la gente tenga que pelear cada año por la renovación. A veces, con los contratos largos, te acomodas", explicaba el presidente del club, López Nieto, en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga.

Puede que este método cierre algunas puertas de jugadores que busquen otro tipo de contratos, pero va en concordancia con lo que Ibon Navarro propone en pista y es que los minutos hay que ganárselos. "Ibon es el mejor entrenador para este proyecto. Él tiene un compromiso de tres años, pero siempre con objetivos. Él también sabe de donde viene, tiene un proyecto muy bonito en las manos y todos tenemos una imperiosa necesidad de intentar, poco a poco, ir devolviendo al equipo a su lugar natural", explicaba el presidente. Cabe recordar que el técnico vasco fue la figura en la que confió el club a mediados de la pasada campaña, cuando el proyecto con Fotis Katsikaris hacía aguas.

En el tema de las renovaciones apuntaba que "estamos en el 20% de la temporada, queda mucho por delante". Cuando se le preguntó por Brizuela, que ha sido una figura importante en las últimas temporadas y un valor al alza tras el Eurobásket, comentaba que "lo está haciendo bien, es un hombre de la casa, lo veremos con cariño, pero hay que ganarse los contratos con el sudor de la frente, todo el mundo". También acallaba posibles rumores de una salida de Alberto Díaz: "No me preocupa, él es nuestro símbolo, nuestra bandera, nuestro espíritu. Representa lo que es el Unicaja desde la base hasta el profesionalismo, por lo que no me preocupa. Todo llegará a su tiempo, él tiene contrato este año y otro más, por lo que no es un tema que tengamos que afrontar de manera inmediata". Tras su irrupción con la selección española y el gran rendimiento que ofreció en la cita continental, parece que mucha gente ha comenzado a darle el valor que en Málaga siempre se supo que tenía Díaz.

Por último, acordándose de los que abandonaron el club tras la temporada pasada, tuvo palabras de agradecimiento. "Personalmente, yo estoy agradecido a todos, han sido excelentes profesionales cuando han estado en el Unicaja. Su comportamiento ha sido excelente, el problema es que confluían muchos jugadores de similares características. Una cosa es tener un buen jugador y otra un buen equipo. El error, a lo mejor, era del club y no de ellos, pero es probable que alguno podría haber seguido dependiendo de las circunstancias del mapa. El mapa muchas veces condiciona, por ejemplo, con Jaime", comentaba.

Sobre el tema del base español, decía López Nieto: "Se le ofreció renovar en un momento puntual y prefirió la oferta del Tenerife, que era más larga en el tiempo. Le pareció tardío el punto en el que se le ofreció la renovación, pero teníamos que ver la totalidad del equipo". Para concluir, añadía: "Yo le deseo mucha suerte a Jaime, Abromaitis, Rubén y Francis. A Rubén le podríamos recuperar dentro de dos años cuando acabe con el Obradoiro. Francis no ha querido, pero es un jugador que está en nuestra órbita y si crecen, como ha ocurrido con Lima, podría volver a vestir de verde. Nosotros, mientras estemos aquí, no es excluyente el que se haya ido. Yo disfruté viéndolos en la selección y me sentí orgulloso, también espero que les vaya muy bien, menos cuando les toque jugar contra nosotros".