Final Four de la BCL en Jerusalén o Málaga, la visión desde dentro del Unicaja

La sede de la Final Four de la Basketball Champions League, para la que únicamente está clasificado aún el Unicaja, es motivo de discusión. Málaga aspira a acogerla, pero la oferta presentada por el Hapoel de Jerusalén es la más elevada. Tenían opción de hacerlo los ocho clubes que pasaron al Top 8 a expensas de cuáles eran los cuatro finalistas. Hay pros y contras en cada lugar, aunque el dinero pesa bastante. Pero aún hay que esperara a la próxima semana para saber si el club de la capital israelí está en la Final Four. Tiene que eliminar, con factor cancha a favor, a un AEK que es un hueso duro.

El respaldo económico de la Junta de Andalucía llevó a presentar a Málaga, además de su probada eficacia organizando eventos, una buena proposición, pero mejorada notablemente por los hebreos, con otro banco, Bank Yahav, como soporte. La sede se conocerá este mismo jueves 20 de abril, día después del fin de los cuartos de final. Y el sorteo de la Final Four, puro, será a comienzos de la próxima semana.

"No sabemos todavía la sede, nosotros lo que tenemos que es pensar en ganar al Obradoiro, la semana que viene se decide dónde se juega. La semana que viene conoceremos el sitio. A todos nos gusta jugar delante de nuestra gente, pero si no se produce, donde vayamos iremos con toda la ilusión, ambición y humildad de pelear por todo", decía el director deportivo Juanma Rodríguez ayer.

"Cuando llegue, tenemos muchos partidos antes, nos gustaría jugar aquí. Málaga es un sitio buenísimo, el Carpena es un factor, pero para los otros equipos será un gusto jugar aquí. Pero hay muchísimos partidos antes", explicaba Nihad Djedovic.

"He estado en Final Four anterior. Es una Final Four lo más importante es que los equipos sean ellos mismos, que seamos nosotros mismos. Nos gustaría jugar aquí, pero si lo hacemos fuera creo que el equipo tiene la identidad y mentalidad, sabe cómo jugar este tipo de encuentros. Creo que estamos preparados para jugar este tipo de partidos. Hay que tener consistencia y solidez, estamos preparados", opinaba Melvin Ejim.