Fisac: "Unicaja es uno de los tres mejores de la competición"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado que lograr la victoria este domingo contra el Unicaja es "lograr la salvación" y que perder supone "seguir mirando la televisión". "Entramos en la semana más importante de competición. Necesito que todo el grupo tenga grado máximo competitivo y que no se noten las rotaciones. Que todo el mundo entienda que es el momento de jugar al más alto nivel. Es la semana más decisiva desde que estoy aquí y supondría confirmar el buen momento que estamos haciendo, por eso no es el momento de esperar ningún día más", ha destacado en rueda de prensa.

El preparador de Fuenterrebollo ha recordado que el equipo todavía no ha logrado la salvación y que aunque piensa que hay algunos conjuntos con más papeletas que otros para el descenso no hay nada decidido y que personalmente no da por descendido "a nadie". "Estamos bien ubicados en la clasificación pero no lo tenemos conseguido. Una victoria nos daría un tanto por ciento muy grande, de un 80 ó 90% de poder salvarnos. En la parte media no estamos cómodos con los 'averages', en la parte de abajo sí y ganar un partido nos implicaría casi tener 12 triunfos y yo pienso que esa cifra es salvarnos", ha analizado.

Sobre el enfrentamiento ante Unicaja ha resaltado que es un partido "de todo menos fácil" porque el actual equipo "va a quedar en la historia como una de las mejores plantillas del club". "Lo han demostrado en la Copa del Rey y ahora mismo vuelven a estar en un nivel físico extraordinario con cinco partidos ganados seguidos con mucha solvencia. Es un equipo compacto, bien entrenado y con las ideas muy claras en el que cada uno sabe a lo que juega", ha considerado. Fisac piensa que el equipo andaluz es "top y de los tres mejores que hay en la competición" y ha advertido de la peligrosidad de todo el equipo pero especialmente de la línea exterior, donde ha subrayado que tiene "talento máximo".

Para poder superar al conjunto malagueño, el técnico del Casademont Zaragoza ha explicado que su equipo tendrá que ser "muy compacto en todos los sentidos, tener un grado de acierto muy importante en la línea de tres, ser muy solvente en el aspecto defensivo y que no metan canastas fáciles". "Si es así empezaremos a tener alguna opción. Con los porcentajes de los últimos partidos y con el poderío que tienen dentro no tenemos nada que hacer si no cambiamos eso de forma radical", ha advertido.

Fisac considera que lo más importante para ganar y ser competitivo es "que todo el mundo muestre el mejor nivel" como han hecho en algunos partidos y que "no se noten las rotaciones". "Necesitamos un grado de acierto, compromiso y disciplina en cuanto a la ejecución de las cosas máximo. Tenemos que hacer el mejor partido de los que hemos jugado hasta ahora para poder ganar a Unicaja", ha considerado.

Además, ha solicitado el apoyo de la "marea roja", la afición del club, para poder jugar "con seis" porque cree que sin el apoyo de sus seguidores es prácticamente imposible ganar.