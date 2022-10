Máximo Fjellerup, uno de los 'hijos' de Pepe Sánchez, peligro del Girona

Máximo Hugo Fjellerup (Tres Arroyos, 1997) fue subcampeón del mundo con Argentina en China'19, aquella que parecía la obra maestra de Sergio Scariolo con el oro de Pekín, seguramente superada por contexto con el oro de Berlín de hace unas semanas, aún fresco. Alguna vez confesó el técnico italiano que uno de los jugadores que más le hizo disfrutar dirigiendo (también sufrir alguna vez) fue Pepe Sánchez. El genio de Bahía Blanca lanzó hace 12 años un centro de alto rendimiento con un club que compite en la máxima división del baloncesto argentino. Por allí han pasado numerosos proyectos que han llegado a Europa. El caso más exitoso es Bolmaro, que saltó a la NBA. Pero uno de ellos es Máximo Fjellerup, que es rival este domingo del Unicaja.

El escolta, de 1.98 metros, debutó con sólo 16 años en 2014 en LNB. Y allí estuvo cuatro temporadas. Uno de sus entrenadores fue Sebastián Ginóbili, hermano del mítico Manu, que fue compañero desde los cinco años de Pepe. Fjellerup creció fichando por el mejor equipo del país, San Lorenzo, donde militó hasta 2021, cuando dio el salto a España. Empezó en LEB Oro, Palma de Mallorca, donde duró seis meses y fue fichado por el Girona para apuntalar el salto a la ACB. Ha formado parte del proceso de ascenso del equipo de Marc Gasol. Firmó, mejorando números en play off, 12.9 puntos (52% en tiros de dos, 32% en triples y 59% en libres), 4.7 rebotes y 1.9 asistencias en los 23 partidos que jugó.

Ahora está disfrutando de la experiencia en la mejor liga de Europa. Es un exterior con piernas poderosas y explosivo físicamente, un todoterreno que lo deja todo defensivamente en la pista. Ha trabajado su tiro para elevar su nivel (no obstante, falló los ocho triples que intentó esta temporada). Está promediando 8.7 puntos, 2 rebotes y 1 asistencias en este arranque de competición en la ACB, en 17 minutos. Es uno de los jugadores a vigilar, a los que nombraba Ibon Navarro en la víspera, del nuevo equipo de ACB. Combina la competitividad argentina con unas condiciones físicas y atléticas notables. Puede ser una de las revelaciones de la temporada.

Y Fjellerup tiene el sello de la fábrica Pepe Sánchez, que explicaba en estas páginas lo que se trabaja en la factoría. "Estamos con el centro de alto rendimiento y con el equipo. Voy a Estados Unidos periódicamente, pero seguimos acá trabajando con los chicos jóvenes y desarrollando talento. Es un proyecto propio, no es vinculado a la Federación, tiene ya 11 años. No estoy ya tan en el día a día, sino más con otras cosas y cuestiones personales de negocios. Pero el baloncesto es lo más importante. Ha habido proyectos que han salido para Europa. Bolmaro, que ha llegado a la NBA. Ruesga o Fjellerup, que están allá ahora. Corbalán también, varios chicos que juegan en Argentina... Han sido bastante prolíferos estos años y esperemos seguir abasteciendo a la selección argentina e intentando también que muchos puedan ir a las universidades americanas, intentando que puedan seguir con la parte educativa y formarse. Guiarlos para asegurarnos, porque no todos van a ser Bolmaro, que mediante el básket se puedan ganar una beca y estudiar. Si hay un talento muy, muy bueno y se quiere dedicar al baloncesto, fantástico. Pero también que prioricen estudiar y tener una experiencia en la universidad", decía el histórico base argentino. Uno de sus 'hijos' es rival este sábado del Unicaja.