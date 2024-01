Katsikaris: "Un entrenador como yo necesita confianza y honestidad por parte del club"

Este miércoles se hacía oficial la llegada de Fotis Katsikaris al Bàsquet Girona. Concluyen así dos años de inactividad del técnico heleno. Periodo en que "necesitaba recuperarme, como persona y como profesional" después de una salida del Unicaja que fue compleja, desagradable en las semanas posteriores hasta que el club y técnico concretaron la rescisión. A sus 56 años, llega una oportunidad que "no la esperaba. Muy contento y con muchas ganas. Empezar hoy a conocer al equipo. El Girona es un club con mucha historia, y seguro que podemos hacer cosas muy bonitas. Hay una gran ambición, incluso la situación que hay, que es delicada y seguro que lo vamos a sacar. Haremos lo máximo de nuestras condiciones para sacar los resultados. No tengo que decir más. Situaciones así, que ha ye tenido en otros equipos, lo más importante es recuperar la confianza individualmente. Todos somos diferentes y cada uno tiene su visión, así que trabajaremos en eso", explicaba un feliz Fotis Katsikaris en su presentación con Bàsquet Girona, entidad que preside Marc Gasol, y un equipo que maravilló con Salva Camps a principio de curso, pero que últimamente ha encadenado siete derrotas seguidas, víctima de una ACB que no perdona. Balance de 7-12, una victoria por encima del descenso, cuando hace nada estaba bien colocado para disputar la Copa.

"Tengo ya una carrera de muchos años, la mayoría la he hecho en la ACB y estoy muy orgulloso de ello. No es fácil estar en esta Liga. Soy de las personas, de la gente que tiene una visión clara, las ideas muy claras, aunque nos podamos equivocar, discutir o lo que sea. Pero es lo que me transmite una persona responsable de un club y cómo lo valoro yo, y cómo me voy a sentir luego aunque estés dentro de una situación difícil. Eso me da la ilusión, las ganas y motivación para entrenar. Puedes estar en otro proyecto y no transmitirme nada, aunque sea mayor equipo, mayor presupuesto, mejores jugadores, fama o lo que sea. En los equipos donde he tenido éxito ha sido por eso, por la relación y honestidad que he tenido con la gente del club, ya sea con una persona, dos o tres. Un entrenador como yo necesito esa confianza. Te puedes equivocar, discutir y eso es normal, de hecho lo veo sano; en vez de no decir nada y estar hablando por detrás, luego se rompe todo. Eso lo ven los jugadores también, y los jugadores siente si hay un proyecto o no. Aquí hay un proyecto. Una línea. No hay un presidente en un lado, el director deportivo en otro, el entrenador a lo suyo. ¿Yo qué hago aquí? Entonces ya está roto todo. Me han convencido por esa ilusión que no esperaba, sino en general. Veo una buena filosofía en Girona. Para mí era importante para tomar una decisión tan rápida y venir aquí", decía el heleno. Palabras que se ajustan a las de su despedida del Unicaja, donde esa cohesión que aludía no existió, consecuencia de un contexto deportivo peliagudo.