Fran Vázquez adelanta su adiós: "Estamos yendo demasiado deprisa, no notaba la seguridad necesaria"

Fran Vázquez adelanta el adiós a su carrera como jugador en activo. El canterano del Unicaja había anunciado semanas atrás que dejaría el baloncesto al final de esta temporada. Una vez se ha decidido que se disputaría el cierre de campaña, se ha conocido que el pívot gallego renuncia a jugar la fase final de Valencia con el Casademont Zaragoza y que ya llegó el fin de su carrera profesional.

Se han producido varias bajas en forma de ruptura de contratos de jugadores norteamericanos. El propio Casademont no contará con DJ Seeley y Jason Thompson, que rescindieron una vez la pandemia se extendió y decidieron no regresar a España. La renuncia de Fran Vázquez es la primera que se hace pública. En una entrevista en Gigantes, Fran Vázquez explicaba sus motivos. "Estamos todos adaptándonos a una nueva situación, a vivir cada día con estas nuevas medidas. He tenido mis inquietudes con la vuelta a los entrenamientos y no veía claro el volver a jugar en esta situación, así. Creo que estamos yendo demasiado deprisa. Yo no puedo abrazar a mis familiares o amigos y queremos tener contacto con compañeros y contrarios. He antepuesto mi salud a cualquier otra cosa. Lo siento mucho por la afición y por el club, pero es algo que no quería hacer. Lo veo precipitado", decía Fran Vázquez.

"La decisión de retirarme era aparte, claro", proseguía el gallego: "Mi intención era haberme despedido jugando en una cancha, que es lo que me apetecía. Pero en esta situación no lo veo claro y se lo comuniqué al club. Bajo mi punto de vista, hay protocolos y medidas, sí, pero no notaba la seguridad necesaria para seguir y he preferido anteponer mi salud. Soy consciente de que me puedo contagiar en un supermercado o en una gasolinera, pero también puedo controlar los medios y precauciones que tomo yo. No sé lo que hacen los demás".

"Recibiré críticas, pero creo que es algo que es mejor contar, ser honesto y transparente y decir que no quiero jugar. Tomé una baja voluntaria, avisé al club, y no voy a cobrar el tiempo que no esté trabajando. Renuncio a esa parte del sueldo. Estaba entrenando individualmente, pensando en volver, hasta que vi que llegaba el momento y queríamos correr demasiado", sentenció el pívot, que jugó su último partido como profesional, justamente, en la pista que debutó, el Martín Carpena, en los cuartos de final de la Copa del Rey.