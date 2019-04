El Unicaja presenta las ofertas por Rubén Guerrero y Francis Alonso

El pasado domingo 31 de marzo finalizaba el plazo para que el Unicaja utilizara el derecho de inscripción preferente con Rubén Guerrero y Francis Alonso, que esta temporada acaban su periplo en Estados Unidos. Ya comentó días atrás el director deportivo, Carlos Jiménez, que el club valoraría la incorporación de los jugadores malagueños en el encuentro que tuvo con los medios.

Según se recoge en el convenio colectivo, la oferta debía llegar el 2 de abril como tope. Y así ha sido, como se completó anteriormente desde que ambos jugadores cumplieron 21 años para no perder los derechos adquiridos por su tiempo de formación en Los Guindos. Ambos estuvieron hasta los 18 años antes de hacer las Américas.

Para utilizar el derecho de inscripción preferente hay que presentar la oferta en la ACB y a los jugadores. Hasta ahora, en años anteriores, no había opción de ejecutarla salvo decisión del jugador de abandonar la NCAA. Ahora que Guerrero y Alonso acaban sus periplos universitarios hay una posibilidad más cercana tras seis y cinco años, respectivamente, en los Estados Unidos de que regresen a Málaga. Los jugadores han recibido la proposición del Unicaja. Es la tercera vez que el club ejecuta esta opción y ello implica una cantidad mayor, según se recoge en el artículo 15 del citado convenio.

Queda aún tiempo para el verano, pero esta gestión era ineludible para seguir aspirando. Ambos jugadores siguen en Estados Unidos acabando su curso. Son hombres con características especiales. Uno, un 2.13 de largos brazos y movilidad que no abunda, y otro, un anotador compulsivo. Es cierto que deben testarse en España al alto nivel, superior al de su conferencia en la NCAA, pero la perspectiva es excitante. Ambos perfiles se cotizan caros, aún más con sus respectivas condiciones de cupos. El Unicaja ha hecho los deberes para optar al regreso a España de dos jugadores de proyección que también han suscitado el interés de otros clubes de la competición española.

Como decía Jiménez, tienen el plus de ser de la casa. "Les estamos siguiendo, los vi en persona en Estados Unidos, han hecho grandes temporadas, tenemos el derecho preferente de inscripción, cuando acabe la temporada valoraremos las situaciones de ellos. Han mostrado su cercanía, su sentimiento de pertenencia y eso, claro, se pone en valor. Si sientes lo que haces lo haces mejor. Te da un plus a la hora de competir que otros jugadores no gozan porque tienen otro tipo de origen", decía el director deportivo cajista.