Unicaja valorará las posibles incorporaciones de Francis Alonso y Ruben Guerrero

El Unicaja ha hecho un seguimiento creciente sobre la evolución de Francis Alonso y Rubén Guerrero. Tras cinco y seis temporadas en Estados Unidos, acaban su ciclo universitario esta temporada y el club está pendiente para tomar una decisión con ellos. En su alocución ante los medios, Carlos Jiménez fue cuestionado por ellos y por la posibilidad de tener un equipo vinculado.

"Es temprano, les estamos siguiendo, los vi en persona en Estados Unidos, han hecho grandes temporadas, tenemos el derecho preferente de inscripción, cuando acabe la temporada valoraremos las situaciones de ellos. Han mostrado su cercanía, su sentimiento de pertenencia y eso, claro, se pone en valor. Si sientes lo que haces lo haces mejor. Te da un plus a la hora de competir que otros jugadores no gozan porque tienen otro tipo de origen", decía Carlos Jiménez

"Todo dependerá de los jugadores que tengamos", respondió Jiménez cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de que se saque un equipo vinculado en LEB Oro o Plata: "Desde que los jugadores acaban junior hasta el profesionalismo es un paso grande, sobre todo en una entidad de la exigencia del Unicaja. Para la gente que está aquí ir a EEUU es una alternativa. Me parece que no puedes mantener de forma artificial un club sin jugadores para desarrollar, da igual en la LEB Oro o LEB Plata. Ahora mismo, los jugadores que tenemos son Ignacio Rosa en LEB Oro, Francis y Rubén en EEUU y deberían estar en otro tipo de equipo si regresan, Morgan sí debería intentar dar un salto el año próximo y Ablaye cedido en LEB Oro. No hay muchas opciones más".