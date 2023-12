Francis Alonso, nuevo calvario

Frenazo en seco para Francis Alonso. Al igual que ya ocurriera la temporada pasada, el malagueño tiene que volver a lamentar una lesión de rodilla. En una campaña clave en su trayectoria, de demostrar que LEB Oro no se ajusta a su nivel, sino que tiene hueco en una ACB cada vez más rica. Viendo la luz y despegando su carrera, después de esa marcha descafeinada de Bilbao, con una primera mitad de curso magnífica en Movistar Estudiantes. Una plaza difícil, exigente, pero de gran prestigio, y que mantiene un foco a nivel nacional pese a militar en LEB. Un rendimiento en el Estu se engrandece en comparación con otro club. Y en el caso del canterano del Unicaja, la jugada estaba saliendo redonda con los 13.3 puntos por partido, 47.9% en tiros de dos, 14 de valoración y un impresionante 52,4% en triples con más de 4 lanzamientos por encuentro. Son unos números que le colocan como uno de los exteriores más destacados en LEB Oro, que es una competición de nivel, y que habría garantizado, en circunstancias lógicas, volver a la ACB. En una etapa de su carrera que entra en la madurez, ya con 27 años.

Pero en el Estudiantes-Leyma Coruña, último compromiso de los madrileños, Alonso volvía a caer. El club confirmaba que será sometido a una artroscopia en su rodilla. "El escolta no estará convocado en los próximos partidos y su evolución marcará su disponibilidad". Se perderá varios meses de competición y con la dificultad que supone el volver a una competición muy madurada. MVP en alguna jornada. Es el segundo jugador más valorado de su equipo, por detrás de Michael Carrera, sancionado con siete partidos en ese encuentro frente a los gallegos por encararse con uno de los árbitros, por lo que Estudiantes, muy aliñado de excajistas, no contará con sus dos mejores jugadores a medio plazo.

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗺é𝗱𝗶𝗰𝗼 @Hospital_FJD @francisalonso10 sufrió una lesión en el partido ante Leyma Coruña y se someterá a una artroscopia.👇Toda la info. — Movistar Estudiantes (@MovistarEstu) December 22, 2023

También se presta atención a lo que haga Carlos Suárez. El excapitán del Unicaja, tratando de devolver al Estu a ACB antes de colgar las botas, está en 6.5 de valoración en 12 minutos de media. "Cuando habló con Carlos en verano es principalmente para eso. Que no era un tema solo de una capitanía al uso. Quiero que sea importante en momentos. Sobre todo, quiero que nos dé esa tranquilidad que otros por su inexperiencia, por su exceso de querer hacer más cosas, no tienen. Él puede transmitirla. Va a ser un jugador importante todo el año", decía el técnico Pedro Rivero hace unas semanas en AS. Lo que se ha dado en Málaga casi una década. Por su parte, Nzosa, cedido por el club malagueño y a quien se controla, juega 13 minutos con 4 de valoración. Tiene que ir a más si pretende formar parte del Unicaja del futuro.